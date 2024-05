Bauarbeiten in der Bürgermeister-Ackermann-Straße starten

Die Arbeiten dauern bis Anfang Juli. Zunächst werden zwei Bushaltestellen erneuert.

Nach dem Pfingstwochenende starten in der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg Bauarbeiten. Die Arbeiten betreffen den Abschnitt stadteinwärts zwischen der Kriegshaber Straße und der Anschlussstelle zur B17. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Juli. Sie werden grob in drei Bauabschnitte gegliedert, teilt die Stadt mit.

Zunächst werden die zwei Bushaltestellen „Bürgermeister-Ackermann-Straße“ und „Reinöhlstraße“ erneuert. Außerdem wird der an der Fahrbahn verlaufende Gehweg stadteinwärts saniert. Es werden für beide Haltestellen in direkter Umgebung Ersatzhaltestellen eingerichtet. Des Weiteren werden auch die in diesem Abschnitt befindlichen Verkehrsinseln für Fußgänger verbreitert.

Die Buslinie 32 wird umgeleitet

Stadteinwärts entfällt während der Arbeiten punktuell auf Höhe der Bushaltestellen eine Fahrspur, der Fußverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Für den Radverkehr ist es teilweise möglich den Gehweg zu benutzen, teilweise wird eine Umleitung eingerichtet. Die Linie 32 wird über die Ulmer Straße umgeleitet und bedient in diesem Zusammenhang die Haltestellen „Neusäßer Straße“, „Kriegshaber“ und „Reinöhlstraße“. Da die Arbeiten möglichst zügig durchgeführt und die Auswirkungen möglichst gering gehalten werden sollen, finden die Hauptarbeiten der Deckensanierung an zwei Wochenenden statt, so die Stadt. Bis Ende Juni soll die erste Bauphase abgeschlossen sein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch