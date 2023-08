Augsburg

vor 49 Min.

Bauarbeiten in der Stettenstraße führen zu Einschränkungen im Verkehr

Wegen Bauarbeiten in der Stettenstraße kommt es für gut eine Woche zu Einschränkungen. Rechtsabbiegen in die Hermanstraße (hier von der Gögginger Brücke aus) ist dann unmöglich.

Die Stadt Augsburg kündigt Bauarbeiten in der Stettenstraße an, Rechtsabbiegen in die Hermanstraße ist für gut eine Woche nicht möglich. Es gibt eine Umleitung.

Wegen Bauarbeiten kommt es ab Mittwoch, 9. August, zu Einschränkungen für den Verkehr in der Stettenstraße. Wie die Stadt mitteilt, sind im Einmündungsbereich zur Hermanstraße Stromarbeiten geplant, für die die Rechtsabbiegespur zur Hermanstraße gesperrt werden muss. Bauarbeiten an der Stettenstraße schränken Zugang zu Hermanstraße ein Das Rechtsabbiegen aus der Stetten- in die Hermanstraße ist deshalb voraussichtlich bis Freitag, 18. August, nicht möglich. Es soll aber ausgeschilderte Umleitung über Schießgraben-, Halder- und Ladehofstraße geben. (AZ)

