Bauarbeiten in Göggingen bremsen Autofahrer aus

Die Wellenburger Straße wird zur Einbahnstraße. Die Arbeiten dauern insgesamt mehrere Wochen.

Autofahrer aufgepasst: In den nächsten Wochen ist in Göggingen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Gearbeitet wird in der Wellenburger Straße. Nach Auskunft der Stadt beginnen am Montag, 12. Februar, in der Wellenburger Straße Glasfaserarbeiten. Währenddessen ist die Straße nur als Einbahnstraße befahrbar. Die Baumaßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten.

Zunächst starten die Arbeiten auf dem Abschnitt zwischen der Kreuzung Bürgermeister-Aurnhammer-Straße und Kreuzung Hessingstraße, die Einbahnstraßenregelung verläuft hier stadteinwärts. Es wird eine Umleitung über die Butzstraße eingerichtet. Die zweite Bauphase betrifft den Abschnitt zwischen Kreuzung Hessingstraße und Kreuzung Butzstraße, die Einbahnstraßenregelung verläuft hier stadtauswärts. Auch hier wird eine Umleitung über die Butzstraße eingerichtet. Die Baumaßnahmen sind voraussichtlich Anfang April abgeschlossen.

Bauarbeiten gibt es ferner in der Eberlestraße in Pfersee

Für Verlegungsarbeiten einer Fernwärmeleitung muss ab Montag, 12. Februar, der südliche Teil der Eberlestraße in Pfersee zwischen Augsburger Straße und Kirchbergstraße in mehreren Abschnitten für den kompletten Fahrzeugverkehr gesperrt werden. In einer anschließenden Bauphase werden zudem die Kirchbergstraße von der Einmündung Eberlestraße bis zur Einmündung Leonhard-Hausmann-Straße und die Kazböckstraße von der Einmündung Eberlestraße bis zur Einmündung Orleansstraße voll gesperrt. Der Individualverkehr wird großräumig kommend von der Bgm.-Ackermann-Straße über die Deutschenbaurstraße und Bgm.-Bohl-Straße umgeleitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai. (möh)

