Bauarbeiten in Pfersee und Lechhausen wirken sich auf Linien 6 und 23 aus

Wegen Bauarbeiten und der Sanierung einer Bushaltestelle kommt es zu Änderungen im Plan der Tramlinie 6 und der Buslinie 23. Was Fahrgäste wissen müssen.

Wegen Bauarbeiten an einem Abwasserkanal kann in der zweiten Osterferienwoche die Straßenbahnlinie 6 in Richtung Stadtbergen laut Stadtwerke nur bis zur Haltestelle " Pfersee" fahren.

Von Dienstag, 11. April bis voraussichtlich Samstag, 15. April, wendet sie danach über die Ersatzhaltestelle "Bürgermeister-Bohl-Straße" zur Haltestelle "Pfersee" stadteinwärts. Zwischen der Haltestelle Pfersee und der Endhaltestelle Stadtbergen fährt demnach der Ersatzbus B6 und bedient die Straßenbahn- bzw. Ersatzhaltestellen auf dem Linienweg.

Buslinie 23 und Nachtbuslinie 93 fahren nach den Osterferien bis Juni anders

Nach den Osterferien, von Montag, 17. April bis voraussichtlich Mitte Juni, wird nach Mitteilung der Stadtwerke die Bushaltestelle "Klausstraße" in Lechhausen saniert. Die Buslinie 23 und die Nachtbuslinie 93 können deshalb nicht über die Klausstraße fahren und müssen stadtauswärts über die Tauroggener Straße und stadteinwärts über die Rechte Brand Straße umgeleitet werden. Ersatzhaltestellen Brunnenstraße, Klausstraße, Kleesiedlung, Kurt-Schumacher-Straße und Steinerne Furth werden eingerichtet.

Die Fahrgäste werden jeweils mit Anzeigen und Aushängen an den Haltestellen, Ansagen in den Fahrzeugen und Flyern informiert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch