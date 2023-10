Bauarbeiten schreiten voran: Bahnhofstunnel soll im Dezember eröffnen

Plus Die Stadtwerke Augsburg gehen davon aus, die Fußgängerebene des Bahnhofstunnels bald in Betrieb nehmen zu können. Ein Datum steht allerdings noch nicht fest.

Die Fußgänger-Ebene des Augsburger Bahnhofstunnels wird voraussichtlich im Dezember ihren Betrieb aufnehmen. Dann können die täglich 48.000 Fahrgäste die breite Mittelpassage mit Aufzügen und Rolltreppen zu den Bahnsteigen nutzen. Für Fußgänger steht dann auch ein direkter Weg zwischen Hauptbahnhof und Thelottviertel offen, für Radler (sie dürfen nicht in den Tunnel) gibt es Radparkplätze am westlichen Tunnelausgang. Auch die Bahnhofshalle mit den Geschäften wird im Dezember öffnen, sodass das Containerdorf vom Bahnhofsvorplatz verschwinden kann.

Die Stadtwerke kündigten zuletzt eine Eröffnung im "Herbst" an, ließen den Zeitplan aber noch offen. Ein genauer Zeitpunkt steht auch einen guten Monat vor Beginn des Dezembers noch nicht fest. Deutsche Bahn, Stadtwerke und Stadt Augsburg stünden in Abstimmung wegen eines Termins und des Ablaufs der Eröffnung, heißt es auf Anfrage. Offenbar geht es vor allem darum, auch mit den beteiligten Ministerien von Bund und Land einen Termin zu koordinieren.