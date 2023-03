Augsburg

vor 32 Min.

Bauarbeiten starten: In der Karolinenstraße gibt es Behinderungen

In der Karolinenstraße laufen in den nächsten Wochen Bauarbeiten.

Artikel anhören Shape

In Augsburg stehen wieder Baustellen an, etwa in der Karolinenstraße und am Martin-Luther-Platz. Im Tunnel bei der City-Galerie wird nachts gearbeitet.

Im Stadtgebiet in Augsburg gibt es einige neue Baustellen. Unter anderem ist die Karolinenstraße betroffen. Fußgänger werden teils umgeleitet. Wie die Stadt mitteilt, beginnen am Montag, 27. März, die Stadtwerke Augsburg mit Stromleitungsarbeiten. Die Fahrbahn ist in dieser Zeit auf der gesamten Länge der Karolinenstraße eingeengt. Eine Gehwegseite wird in einem Teilabschnitt gesperrt. Die Zugänge und Zufahrten zu den Geschäften werden jedoch zu jeder Zeit möglich sein. Die Arbeiten sind voraussichtlich Ende April abgeschlossen. Am Martin-Luther-Platz wird ab Montag der Oberflächenbelag an einer Stelle wiederhergestellt. Die Stelle musste ursprünglich aufgrund einer Strom-Notmaßnahme im Herbst aufgebrochen werden. Die Arbeiten dauern circa zwei Wochen. Anschließend muss der Belag vier Wochen aushärten. Im Tunnel bei der City-Galerie in AUgsburg finden Wartungsarbeiten statt Zudem werden in der Woche vom 27. bis 31. März Wartungsarbeiten im Tunnel an der Nagahama-Allee durchgeführt. In dieser Zeit wird jeweils eine Fahrspur pro Fahrtrichtung vorübergehend entfallen. Die Arbeiten laufen laut Stadt jeweils von 20 bis 5 Uhr. (möh)

Themen folgen