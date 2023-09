Augsburg

18:00 Uhr

Baukosten von 55 Millionen: Das neue Großrevier der Polizei nimmt Gestalt an

Plus In Kriegshaber wird der zweitgrößte Standort der Augsburger Polizei errichtet, die Reviere in Oberhausen und Pfersee sollen aufgegeben werden. Das Projekt ist im Zeitplan.

Seit 16 Monaten wird an der Bürgermeister-Ackermann-Straße gebaut, nun ist das neue Großrevier der Polizei zumindest in den Grundzügen erkennbar. Der Rohbau steht, am Mittwoch feierten die Beteiligten Richtfest; die Stimmung war gut, schließlich ist das Projekt bislang im Zeitplan, auch wenn sich die Kosten zuletzt um 4,5 Millionen erhöht haben. 55 Millionen Euro soll das Gebäude einmal kosten, das ist zumindest der aktuelle Stand. Sobald das Revier fertiggestellt ist, wird die Polizei zwei bestehende Inspektionen auflösen. Ein Plan, der schon seit Längerem existiert.

Konkret geht es um die Dienststellen in Oberhausen und Pfersee, die teils in die Jahre gekommen und beengt sind. Sie sollen im neuen Großstandort verschmelzen. Daneben sollen unter anderem Teile der Kriminalpolizei und der Verkehrspolizei in dem Gebäude unterkommen, außerdem Beamte der Einsatzhundertschaft, die etwa bei Fußballspielen oder Demos zum Einsatz kommt. Angedacht ist auch, dass der Neubau Platz für spezielle Sonderkommissionen bietet. Welche Kriminalbeamten konkret einmal in der "Polizeiinspektion West" arbeiten werden, wie das Revier im Polizeijargon heißt, ist aber offenbar noch nicht in Stein gemeißelt – was daran liegt, dass die bisherige Kripo-Struktur in Augsburg in ihrer jetzigen Form aufgelöst wird, sobald die Immobilie bezogen werden kann. Wie berichtet, soll die Kriminalpolizei im Laufe der kommenden Monate neu organisiert werden und in vier einzelne sogenannte Kriminalfachdezernate aufgegliedert werden.

