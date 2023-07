Baum-Bewässerung: Sozialfraktion kritisiert die Stadt

Augsburgs Umweltreferat hat Bedenken, ob Bürger Bäume gießen sollen. Bürgerengagement sei offenbar nicht erwünscht, sagt dazu die Oppositionsfraktion.

Die Sozialfraktion kritisiert das Augsburger Umweltreferat wegen seiner Bedenken, was das Gießen von Bäumen durch Bürger betrifft. "Die Stadtregierung zieht wieder einmal vermeintliche rechtliche Gründe heran, um ja nichts Neues zuzulassen. Das ist in der Augsburger Stadtpolitik zwischenzeitlich typisch", so Stadtrat Stefan Kiefer.

Baum-Bewässerung in Augsburg – Bürgerengagement nicht erwünscht?

Bürgerengagement sei offensichtlich nicht erwünscht. Während andere Städte ihre Bürger teils zum Gießen aufrufen, gebe es in Augsburg anscheinend "grundlegende Probleme, die sonst einfach niemand erkennt", so Kiefer ironisch. Wenn die Grünflächen in einer sich vergrößernden Stadt wachsen und es nicht genug Personal gebe, sei Hilfe von Bürgern in besonders heißen Perioden doch wünschenswert. Auch der umweltpolitische Sprecher der Sozialfraktion Christian Pettinger verweist darauf, dass die Arbeit künftig noch deutlich anwachsen werde, weil nicht nur anwachsende junge Bäume, sondern auch Bestandsbäume in Trockenphasen Unterstützung benötigen. Mit ehrenamtlichem Engagement gebe es nichts zu verlieren, aber einiges zu gewinnen, so Pettinger.

Die Stadt sieht neben potenzieller Unfallgefahr auch das Problem, dass Bäume zum Anwachsen mehr als ein paar Gießkannen benötigen. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) kündigte ein überarbeitetes Gießkonzept für den Herbst zur Diskussion im Stadtrat an. Ein "Gieß-Verbot", so betont er, gebe es nicht. (skro)

Lesen Sie dazu auch