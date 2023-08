Augsburg

06:00 Uhr

Unwetter: Baumabfälle in Haunstetten sorgen für Ärger

Plus Stadträtin Margarete Heinrich bat die Stadt um eine unkomplizierte Lösung für die vom Hagel betroffenen Bereiche. Das Umweltreferat verweist auf bestehende Angebote.

Von Miriam Zissler

Das Unwetter vom Samstag hat vor allem im Augsburger Süden gewütet: Teile Haunstettens waren vom Hagelschauer betroffen - Gärten wurden verwüstet, Autos und Scheiben in Mitleidenschaft gezogen. Im Garten von Stadträtin Margarete Heinrich kam in einer halben Stunde so viel Grüngut zusammen wie normalerweise im Herbst in drei Monaten, berichtet sie. Die Einzelstadträtin bat die Stadt um eine unkomplizierte Lösung für die Haunstetter Bürgerinnen und Bürger. Jetzt erhielt sie die Antwort aus dem Umweltreferat und ist enttäuscht.

Die Situation im Garten von Margarete Heinrich und ihren Nachbarn stellte sich am Samstagabend so dar: Bäume waren durch die Hagelkörner komplett entlaubt, Büsche gekappt, und herabgefallene Äste und Zweige sowie zerstörte Blumen stapelten sich auf den Grünflächen. Deshalb bat Stadträtin Heinrich die Stadt am Sonntag in einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) um eine unbürokratische Lösung. Konkret darum, dass die Bürger die Baumabfälle in Behältern neben die braunen Tonnen stellen dürfe, die von der Müllabfuhr entleert werden, bis sich die Situation wieder entspannt habe. "Genauso gut wäre eine zusätzliche Tour der Müllabfuhr gewesen, die die braune Tonne nochmals hätte leeren können", sagt Margarete Heinrich. Denn das angefallene Grüngut passe bei Weitem nicht in die brauen Tonne, die in ihrer Nachbarschaft am Donnerstag geleert wird.

