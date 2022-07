Augsburg

18:30 Uhr

Baumallianz wehrt sich gegen Fällungen auf dem Bahnhofsvorplatz

Plus Die geplanten Baumfällungen am Bahnhof stoßen auf Kritik, auch wenn Neupflanzungen in größerer Zahl geplant sind. Denn zunächst werde es eine "Betonwüste" geben.

Von Stefan Krog

Die Stadt möchte im Zuge der anstehenden Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes alle dort noch verbliebenen Bäume fällen und durch Neupflanzungen, die über die bestehende Zahl hinausgehen, ersetzen. Neben den drei noch verbliebenen Platanen rund ums Containerdorf am südlichen Platzrand (vier Platanen waren im Zuge der Errichtung der Interimscontainer von der DB schon so beschädigt worden, dass sie gefällt werden mussten) betrifft dies auch alle Bäume auf der Nordseite am Helio-Center sowie Bäume in der Viktoriastraße. Faktisch geht es um rund 45 Fällungen, denen 59 Neu- und Ersatzpflanzungen gegenüberstehen. Das Baureferat argumentiert mit dem schlechten Zustand vieler Bäume, der einen Erhalt unmöglich mache.

