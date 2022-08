Baumaschinen aus einem Kleintransporter gestohlen

Ein Betonrüttler und ein Baustahlbiegegerät wurden in Lechhausen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein abgestellter Kleintransporter (Opel Movano) wurde im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag, 24. bis 26. August, in der Leipziger Straße (Höhe Hausnummer 69) von einem unbekannten Täter aufgebrochen. Anschließend entwendete er laut Polizeibericht zwei hochwertige Baumaschinen (Betonrüttler und Baustahlbiegegerät) im Wert von insgesamt rund 6500 Euro. Am Fahrzeug selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die PI Augsburg Ost bittet um Hinweise unter Telefon 0821/3232310. (ziss)