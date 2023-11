Die Stadt wäre mit Baumfällungen am Bahnhof zu voreilig gewesen

Plus Die Neugestaltung des Augsburger Bahnhofsvorplatzes hätte fast das Ende für 44 teils gesunde Bäume bedeutet. Das wirft Fragen auf.

Die Stadt hätte um ein Haar 44 teils gesunde Bäume in der Stadtmitte gefällt, während sie an anderen Stellen der Innenstadt händeringend und für teures Geld versucht, neue Bäume unterzubringen, um die jetzt schon spürbaren Folgen des Klimawandels erträglicher zu machen. Der Widerstand der Baumallianz und dann des Stadtrats hinderte sie daran. Das wirft Fragen auf. Unter anderem die, wie ernst zu nehmend die Botschaft vom vermeintlich schlechten Zustand von Bäumen ist, die im Zuge von stadtgestalterischen Umbaumaßnahmen weichen müssen. Natürlich wird immer nachgepflanzt und teils in größerem Maßstab als zuvor, doch gleichzeitig ist klar, dass 20 Jahre vergehen, bis ein neu gepflanzter Baum einen nennenswerten Schatten wirft.

An einigen Stellen in Augsburg stehen Bäume, die ursprünglich hätten gefällt werden sollen

Schon auf dem Elias-Holl-Platz wollte die Stadt vor einigen Jahren im Zuge der Neugestaltung die Platanen hinter dem Rathaus mit Verweis auf ihren schlechten Zustand fällen - sie blieben und stehen immer noch. Und auch in der Fuggerstraße wurde der schlechte Zustand für die Fällung der Linden und ihre vierreihige Neupflanzung als Argument herangezogen. Den Bäumen wurde vor zehn Jahren ein schlechter Zustand attestiert, und sie stehen nach wie vor - allerdings nur, weil der Stadt das Geld fehlte, um die Planungen umzusetzen. Inzwischen scheint klar, dass es auf eine kleinere und günstigere Lösung hinauslaufen muss und ein Kahlschlag dort nicht vermittelbar ist. Auf die Dauer überzeugt das optisch vielleicht weniger als die vierreihige Allee, für den Moment ist das aber die pragmatischere und ökologischere Idee.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen