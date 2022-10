Augsburg

06:30 Uhr

Baumpflanzung, Hochfeldpark, Schulen: Was Augsburgs Süd-Osten beschäftigt

Plus Beim Stadtteilgespräch für Augsburgs Süd-Osten wird über Umweltschutz, Schulen und die Stadtteilgestaltung diskutiert. Besonders ein Stadt-Vertreter steht im Fokus.

Das Interesse am Stadtteilgespräch für den Augsburger Süd-Osten am Mittwochabend war verhältnismäßig gering. Nicht einmal die Hälfte der Sitzplätze in der Aula der Fos/Bos am Alten Postweg war besetzt. Stoff für Diskussionen gab es trotzdem reichlich. Vor allem Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) war dieses Mal gefragt - sei es wegen fehlender Spielmöglichkeiten für Kinder, des Hochfeldparks oder der Baum-Nachpflanzungen am Herrenbach.

