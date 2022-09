Augsburg

Platz für hunderte Wohnungen: Investor kauft 60 Prozent des Zeuna-Areals

Blick auf das ehemalige Zeuna-Stärker-Gelände in Oberhausen. Hier sollen in den kommenden Jahren rund 700 Wohnungen gebaut werden.

Plus Auf der Industriebrache in Oberhausen sollen in großem Stil Wohnungen gebaut werden. Bis es losgeht, wird es noch etwas dauern. Dennoch gibt es neue Entwicklungen.

Von Jan Kandzora

Es ist das größte konkret absehbare Bauprojekt in Augsburg in den kommenden Jahren: Auf dem Zeuna-Stärker-Areal sollen einmal 700 Wohnungen entstehen, zum Teil sollen sie in einem zwölfstöckigen Hochhaus untergebracht werden. Nach aktuellem Stand könnten möglicherweise im kommenden Jahr die Bauarbeiten starten für das Vorhaben auf der ehemaligen Industriebrache in Oberhausen. Bis alle Genehmigungen für das Projekt vorliegen, wird es zwar noch etwas dauern, dennoch gibt es Neuigkeiten. Die Augsburger Firmengruppe Solidas, die das Vorhaben entwickelt, hat einen Großteil des Grundstückes an ein anderes Unternehmen verkauft.

