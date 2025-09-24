Abrissarbeiten für Neubauprojekt am Wittelsbacher Park starten – so soll es hier einmal aussehen

An der Rosenaustraße im Bereich von Gögginger Brücke und Wittelsbacher Park haben die Abrissarbeiten an zwei älteren Eisenbahner-Wohngebäuden aus der Nachkriegszeit begonnen. Entlang der Hangkante zum Rangierbahnhof soll dort in markanter Lage in den kommenden zwei Jahren ein Neubau mit 40 Wohnungen entstehen. Der Bau hätte bereits vor zwei Jahren beginnen sollen, die zwischenzeitlich gestiegenen Kreditzinsen für potenzielle Käufer sorgten aber für eine Verzögerung.
Augsburg
