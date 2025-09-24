Icon Menü
Bauprojekt „Rosenow“: Hier sollen in Augsburg 40 Wohnungen entstehen

Augsburg

Abrissarbeiten für Neubauprojekt am Wittelsbacher Park starten – so soll es hier einmal aussehen

Beim Bauprojekt „Rosenow“ an der Rosenaustraße nahe der Gögginger Brücke sollen 40 Wohnungen entstehen. Was sie kosten sollen.
Von Stefan Krog
    • |
    • |
    • |
    Für das Bauprojekt "Rosenow" werden derzeit Gebäude abgerissen. 40 Wohnungen sollen hier entstehen.
    Für das Bauprojekt "Rosenow" werden derzeit Gebäude abgerissen. 40 Wohnungen sollen hier entstehen. Foto: Kristina Orth / apartmedien, Eser Real Estate

    An der Rosenaustraße im Bereich von Gögginger Brücke und Wittelsbacher Park haben die Abrissarbeiten an zwei älteren Eisenbahner-Wohngebäuden aus der Nachkriegszeit begonnen. Entlang der Hangkante zum Rangierbahnhof soll dort in markanter Lage in den kommenden zwei Jahren ein Neubau mit 40 Wohnungen entstehen. Der Bau hätte bereits vor zwei Jahren beginnen sollen, die zwischenzeitlich gestiegenen Kreditzinsen für potenzielle Käufer sorgten aber für eine Verzögerung.

