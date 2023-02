Baureferat Augsburg: Photovoltaik auf Parkplätzen ist schwierig

Das Baureferat der Stadt hält das Potenzial für überschaubar. Ein Hindernis seien mitunter Bäume.

Die Augsburger Stadtverwaltung hält das Potenzial für Photovoltaik auf städtischen Parkplätzen für überschaubar. Man prüfe dies bei Neubaumaßnahmen, so Baureferent Gerd Merkle (CSU) im Bauausschuss des Stadtrats. Bei Bestandsgebäuden müsse man diverse Vorgaben prüfen, etwa Bebauungspläne. Ein weiteres Problem sei, dass auf vielen Parkplätzen zur Abgrenzung der Parkreihen Bäume stehen.

Zuletzt sei dies bei der Prüfung des Parkplatzes am Spickelbad zum K.-o.-Kriterium geworden. Auch hinsichtlich der Regenwasserversickerung seien Probleme nicht ausgeschlossen, wenn man bestehende Parkplätze mit Solardächern überbaue. "Und man darf nicht vergessen, dass eine Überdachung dazu führen kann, dass am Ende weniger Stellplätze zur Verfügung stehen", so Merkle. (skro)