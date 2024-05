Baustart für die Ulrichswerkstätten in Lechhausen

Spatenstich im Gewerbegebiet in Lechhausen: Ab Sommer 2026 sollen dort über 170 Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten.

Die Ulrichswerkstätten Augsburg bieten in der Region 1350 Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz und - in Fördergruppen - eine sinnvolle Beschäftigung und Struktur. Am Dienstag gab die Trägerin, die CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbh, den Startschuss für ein weiteres Projekt: Mit dem Spatenstich beginnt der Bau der neuen Ulrichswerkstätten Lechhausen. Ab Sommer 2026 sollen in der Ulstettstraße im Gewerbegebiet 170 Menschen mit Beeinträchtigungen Arbeit finden. Die Förderstätte soll weiteren 24 Personen mit hohem Assistenzbedarf die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben bieten. Die Baukosten werden mit 22 Millionen Euro angegeben. (ziss)

Lesen Sie dazu auch