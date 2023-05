Augsburg

vor 21 Min.

Baustelle am Mittleren Graben: Anwohner sind entspannt, Ladenbesitzer ermüdet

Plus Der Mittlere Graben in der Augsburger Jakobervorstadt ist für mehrere Monate gesperrt. Während Ladenbesitzer mit Schwierigkeiten kämpfen, sind Anwohner froh.

Von Philipp Scheuerl

Die Anlieger am Unteren, Mittleren, und Oberen Graben haben es nicht leicht. Einst diente der historische Abschnitt zum Schutz vor eindringenden Feinden. Seit jedoch Autos das Augsburger Stadtbild mit beherrschen, gilt dort vor allem eines: Enge. Die Straße ist eine der Hauptverbindungsachsen der Innenstadt, häufig war sie bereits von Umbauarbeiten betroffen. Paul Schur arbeitet seit über 20 Jahren bei Martins Reiseteam am Oberen Graben. Für ihn ist klar: "Die Straße ist ein Phänomen. Ich kenne keine andere in Augsburg, die mehr Baustellen hat." Die aktuelle aber übertrifft viele andere in ihrem Ausmaß um einiges. Anwohner und Geschäftsinhaber gehen damit unterschiedlich um.

Erst im vergangenen Jahr gab es am Mittleren Graben eine Sperrung wegen Kanalarbeiten. Seit 6. März werden nun die Fahrbahn und der Gehweg erneuert. Für Fahrradfahrer werden Markierungen und Schutzstreifen gezogen, auch die Bushaltestellen werden umgebaut. Dazu ist der Mittlere Graben für den Autoverkehr noch bis Ende Juli komplett gesperrt, Teile des Oberen und Unteren Grabens sind nur einseitig befahrbar. Die erschwerte Verkehrssituation bereitet besonders den Geschäften und deren Kunden Schwierigkeiten.

