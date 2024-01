B17 wird in Augsburg ab kommender Woche nachts gesperrt

Die Stadt muss die Übergangsfugen an den Brücken über Wertach und Wertachkanal provisorisch reparieren. Das aktuelle Tempolimit soll danach aufgehoben werden.

Die Stadt will in den kommenden Wochen nachts die B17 im Bereich der Brücken über Wertach und Wertachkanal auf Höhe Göggingen sperren. Grund sind die Schäden an der Fugenkonstruktion zwischen den Brücken und den Rampen. Wie berichtet gilt seit Dezember ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde in den Bereich.

B17 in Augsburg wird gesperrt: Halteverbot auf Umleitungsstrecke

In den Nächten von Montag bis Mittwoch in der kommenden und der darauffolgenden Woche sollen die Brückenübergänge durch eine Spezialfirma provisorisch gerichtet werden. Dafür muss die Fahrbahn komplett gesperrt werden, die Geh- und Radwege bleiben frei. Um Staus auf der hochbelasteten Straße nach Möglichkeit zu vermeiden, wird jeweils in zwei aufeinander folgenden Nächten gearbeitet. In Fahrtrichtung Landsberg laufen die Arbeiten vom 22. bis 24. Januar jeweils von 21 bis 5 Uhr.

In der Gegenrichtung nach Gersthofen wird vom 29. bis 31. Januar auch jeweils von 21 bis 5 Uhr gearbeitet. Untertags ist die B17 wie gewohnt befahrbar. Die Hauptumleitungs-Strecke läuft über Bgm.-Ackermann-Straße, Rosenau-, Gögginger und Eichleitnerstraße. Die Stadt wird auf diesen Straßen in den Baunächten Halteverbote einrichten, damit genug Platz für umgeleitete Lkw ist.

Beschädigte Brücken auf B17: Tempolimit wird wieder aufgehoben

Die Stadt kündigt an, dass nach dem Abschluss der provisorischen Herrichtung das Tempolimit aufgehoben werden kann, wobei die noch nicht so schwer geschädigten Fugenkonstruktionen weiter beobachtet werden. Innerhalb von etwa zwei Jahren wird dann aber eine erneute Sperrung nötig werden, weil die Fugenkonstruktion dann von Grund auf erneuert werden muss. Die Übergangs-Konstruktionen sind nötig, um die Brückenbewegung durch Ausdehnung bei Wärme bzw. das Zusammenziehen bei Kälte auszugleichen. Ohne diese Fuge würde im Winter bei Kälte ein größerer Spalt zwischen Rampe und Brücke entstehen. (skro)

