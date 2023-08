Baustelle im Wald? Naturschützer protestieren gegen geplantes Lechkraftwerk

Ich will grünen Strom; ich will grünen Strom! Ach was, dazu braucht man ein Kraftwerk? Nein, das aber nicht!

Vergleichbar mit dem Sprichwort "Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass!"

Ist genauso idiotisch wie die Blockade des BMW-Werks in den Betriebsferien durch die Klimakleber!



Antworten Melden