Baustelle in der Berliner Allee: Ab Mittwoch wird die Fahrspur gewechselt

Bis Ende nächster Woche kommt es zu Verkehrsbehinderungen an der Baustelle in Augsburg. Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Wie es jetzt weitergeht.

Voraussichtlich bis Ende nächster Woche kommt es zu Verkehrsbehinderungen rund um die Berliner Allee. Grund ist eine Baustelle auf einem Teilstück der stark befahrenen Berliner Allee. Seit Montag vergangener Woche geht es zwischen Ulrichsbrücke und MAN-Brücke nur stadtauswärts. Wer stadteinwärts unterwegs ist, wird ab Brückenstraße weiträumig umgeleitet. Autofahrerinnen und Autofahrer haben sich zwischenzeitlich auf die Baustelle eingestellt. Es kommt zu weniger Staus als in den ersten Tagen. Bis zum Ende der Bauarbeiten wird sich an der jetzigen Verkehrsführung nichts ändern. Mitte dieser Woche, also bereits ab Mittwoch, gibt es eine Änderung.

Durch die Baustelle in der Berliner Allee in Augsburg gab es anfangs teils massive Staus am Jakobertor. Foto: Michael Hörmann

Grund für die Arbeiten ist die alte Fahrbahndecke. Sie wird zunächst auf einer Seite saniert. Es ist derjenige Teilabschnitt, der näher am Lech liegt. Auf der anderen Fahrbahnseite, die entlang der Wohnanlage Klein-Venedig führt, wird der Verkehr stadtauswärts geführt. Zu- und Abfahrt in die Wohnanlage sind gewährleistet.

Baustelle in Berliner Allee: Was passiert mit Wohnanlage Klein-Venedig?

Die sanierte Fahrbahnhälfte wird voraussichtlich bereits ab Mittwoch für den Verkehr freigegeben, heißt es bei der Stadt. Der Verkehr stadtauswärts wird dann auf die neu sanierte Fahrbahn verlegt. Im Anschluss daran wird die westliche Fahrbahnhälfte (Klein-Venedig) saniert. Auch in der zweiten Bauphase wird die Einbahnstraße mit Fahrtrichtung von der Lechhauser Straße zur Stadtbachstraße/Hans-Böckler-Straße beibehalten. Nach jetzigem Stand sind die Arbeiten planmäßig am Freitag, 29. April, fertig.

Die Zufahrt für Bewohner der Wohnanlage Klein-Venedig bleibe gewährleistet, informiert das Tiefbauamt. Es könne allenfalls kleine Beeinträchtigungen geben.