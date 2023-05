Baustelle in der Steingasse sorgt bis Mitte Juli für Beeinträchtigungen

Eine Baustelle in der Augsburger Steingasse bremst den Liefer- und Anliegerverkehr teilweise aus. Fußgänger und Radfahrer kommen an der Engstelle vorbei.

In der Steingasse in Augsburgs Innenstadt gibt es gegenwärtig eine größere Baustelle. Es laufen an zwei Häusern Hochbauarbeiten. Ein Kran kommt zum Einsatz. Die Arbeiten sind voraussichtlich Mitte Juli abgeschlossen.

Baustelle in der Steingasse: Arbeiten dauern bis Mitte Juli

Wegen der Kranarbeiten muss die Steingasse nach Auskunft der Stadt Augsburg für den motorisierten Fahrzeugverkehr im Einmündungsbereich der Annastraße gesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer werden gesichert am Baufeld vorbeigeleitet. Der Liefer- und Anliegerverkehr kann bis zur Sperrung über den Rathausplatz in die Steingasse fahren. (möh)

