Baustellen in Augsburg: Donauwörther Straße ist teilweise gesperrt

Die Donauwörther Straße ist derzeit teilweise gesperrt. Kommende Woche starten außerdem Baustellen in der Klauckestraße, Schaezlerstraße und Steingasse.

Zahlreiche Baustellen beeinträchtigen im Stadtgebiet den Verkehrsfluss. Bis voraussichtlich Montag ist ein Teil der Donauwörther Straße, der stadteinwärts führt, für den Autoverkehr gesperrt. Auch in der Schaezlerstraße fällt ab kommender Woche eine Fahrspur weg.

Seit dieser Woche finden Baumaßnahmen in der Donauwörther Straße statt. Die Arbeiten betreffen die Donauwörther Straße stadteinwärts zwischen Stuttgarter Straße und Augustastraße, teilt das Mobilitäts- und Tiefbauamt mit. Zunächst wären kleinere Unterhaltsarbeiten in den Gehwegbereichen vorgenommen worden. Da die Arbeiten möglichst zügig durchgeführt werden sollen, finden die Hauptarbeiten der Deckensanierung an diesem Wochenende von Freitag, 21. April, 19 Uhr, bis Montag, 24. April, 5 Uhr, statt. Die Donauwörther Straße wird dann zwischen der Stuttgarter Straße und Augustastraße stadteinwärts für den Autoverkehr gesperrt. Die Fahrzeuge werden in dieser Zeit über die Eschenhofstraße umgeleitet. Sie wird in diesem Zeitraum vorübergehend zur Einbahnstraße. Der Gehweg entlang des Baufeldes wird in der Zeit zu einem gemeinsamen Geh- und Radweg umgewandelt und bleibt befahrbar. Die Arbeiten sollen am Montag abgeschlossen sein.

Grund für Baustellen in Augsburg sind Arbeiten an mehreren Leitungen

Die Klauckestraße wird ab Montag abschnittsweise voll gesperrt. Dort laufen seit 13. April Arbeiten an den Wasserleitungen. Kommende Woche starten die Arbeiten an den Telekommunikationsleitungen. Auch in der Brückenstraße kommt es im Zuge der Arbeiten zu Engstellen. Bis Ende Juli sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein. Ebenfalls kommende Woche starten die Arbeiten an den Telekommunikationsleitungen in der Schaezlerstraße zwischen Klinkertorplatz und kurz vor der Einmündung „Am Alten Einlaß“. Stadteinwärts muss deshalb eine Fahrspur entfallen. Für den Fußverkehr wird ein Notgehweg errichtet. Die Arbeiten sollen bis Anfang Juni fertiggestellt sein.

Nächste Woche beginnen in der Steingasse zwischen Hausnummer 11 und 13 Hochbauarbeiten. Für die Kranarbeiten muss die Steingasse für den motorisierten Fahrzeugverkehr im Einmündungsbereich der Annastraße gesperrt werden. Die Fußgänger und Radfahrer werden gesichert am Baufeld vorbeigeleitet. Der Liefer- und Anliegerverkehr kann bis zur Sperrung über den Rathausplatz in die Steingasse fahren. Mitte Juli sollen die Hochbauarbeiten beendet sein. (AZ/ziss)