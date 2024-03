Baustellen-Staub löst Feuerwehr-Einsatz am Augsburger Hauptbahnhof aus

Am Dienstagabend rückten sieben Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr beim Augsburger Hauptbahnhof an. Aufgewirbelter Baustellen-Staub aktivierte die Brandanlage.

Am Dienstagabend ist es zu einem Feuerwehreinsatz am Augsburger Bahnhof gekommen. Gegen 18 Uhr rückte der Löschzug der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Pfersee wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage beim Hauptbahnhof an. Nach Aussagen der Berufsfeuerwehr Augsburg waren sieben Einsatzfahrzeugen bis circa 19 Uhr vor Ort.

Aufgewirbelter Staub aktivierte die Brandmeldeanlage

Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg mitteilte, handelte es sich um einen Fehlalarm. Die automatische Brandmeldeanlage hatte sich aktiviert, weil während Bauarbeiten Staub aufgewirbelt wurde. Es kam weder zu einem Personen- noch zu einem Sachschaden. (AZ)