Augsburg

vor 16 Min.

Baustellenlärm am Moritzplatz verdirbt Augsburgern die Lust auf Außengastro

Lia Wölke (links) und Renate Dziura von der Eisdiele "Goldener Erker" sind genervt von der Baustelle am Moritzplatz.

Plus Weil die Stadtwerke Gleise verlegen, ist es in Augsburgs Innenstadt laut. Eine Eisdiele ist besonders getroffen. Es gibt Menschen, die den Arbeiten Positives abgewinnen.

Von Michael Hörmann

Renate Dziura ist eine Frau mit Humor. Das spürt man. Daher hält sie sich für einen Fototermin am Moritzplatz die Ohren zu. Es handelt sich um eine symbolhafte Aktion. Der Lärm, der von der Großbaustelle in Augsburgs Innenstadt verursacht wird, sei nicht auszuhalten, sagt die Mitarbeiterin der Eisdiele "Goldener Erker". Das Geschäft läuft seit Tagen schlecht, obwohl die Temperaturen förmlich nach einem Eis verlangen. Aber: Wer möchte sich draußen neben einen Bauzaun setzen, hinter dem den ganzen Tag geräuschintensive Arbeiten erledigt werden. Unter diesen Umständen mache die eigene Arbeit ebenfalls wenig Spaß, sagen Renate Dziura und ihre Kollegin Lia Wölke: "Wir werden noch wahnsinnig." Die Baustelle in der Innenstadt bleibt Stadtgespräch, zumal die Arbeiten noch mehrere Wochen dauern werden. Eine Momentaufnahme vor Ort.

