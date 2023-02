Baustellensaison in der Innenstadt startet mit einer Vollsperrung

Der Mittlere Graben wird ab März für mehrere Monate komplett gesperrt. Im Sommer beginnen weitere Bauarbeiten in der Augsburger Innenstadt.

Autofahrer und -fahrerinnen müssen sich in der Augsburger Innenstadt demnächst auf Änderungen gefasst machen: Der Mittlere Graben zwischen Leonhardsberg und Barfüßerstraße wird ab 6. März für mehrere Monate komplett gesperrt. Grund ist die Erneuerung der Fahrbahn, Umbauarbeiten an Bushaltestellen und die Einrichtung von Fahrradstreifen. Der Stadtrat hatte den Umbau 2021 beschlossen, auch um die 100 Meter lange Radweglücke auf der Achse zwischen Rotem-Tor-Wall und UPM zu schließen. Im vergangenen Jahr gab es schon eine Sperrung wegen Kanalarbeiten in diesem Bereich.

Laut Stadt sind Umleitungen über Jakoberstraße, Lauterlech und Henisiusstraße (vom Vogeltor kommend) bzw. über Pilgerhausstraße, Jakobertor und Jakoberwallstraße (aus Richtung UPM kommend) ausgeschildert. Ab den Sommerferien soll der Mittlere Graben zumindest in eine Richtung wieder befahrbar sein. Die Stadt empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren. Umgeleitet werden muss auch die Buslinie 35 der Stadtwerke. Im Umfeld der Baustelle und entlang der Umleitungsstrecken werden teils Stellplätze wegfallen. Laut Tiefbauamtsleiter Gunther Höhnberg soll die Bauzeit möglichst kurz gehalten werden, allerdings sei in dem Bereich einiges zu erledigen. "Wir wollen es schnell und kompakt machen, aber das bedeutet eine Vollsperrung."

Ab Juli wird der Schmiedberg in Augsburg gesperrt

Ab dem Juli wird dann der Schmiedberg gesperrt, weil hier an einem Abwasserkanal gearbeitet werden muss. Für den Autoverkehr ist das mit mäßigen Einschränkungen verbunden, allerdings muss die Straßenbahnlinie 1 nach Lechhausen unterbrochen werden. Es werden Ersatzbusse eingesetzt. Im Zuge der Arbeiten von Juli bis Oktober wird auch die Brücke über den Stadtbach am Alten Stadtbad instand gesetzt.

In der Karolinenstraße werden demnächst die im vergangenen Jahr begonnenen Arbeiten an Leitungen fortgesetzt, in den Sommerferien beginnt dann die Neugestaltung mit Verbreiterung der Gehwege. Auch die Straßenbahnschienen werden erneuert. Die Linie 2 nach Augsburg-West muss dann unterbrochen werden.

Fernwärmearbeiten stehen im Bereich Dieselstraße an

Schon ab kommender Woche werden die Fernwärmearbeiten im Bereich Dieselstraße fortgesetzt. Im Bereich Heinrich-von-Buz-Straße/Riedingerstraße/Dieselstraße wird es bis Juni zu Einschränkungen kommen. Gebaut wird mit Unterbrechungen seit 2021. Die Stadtwerke bauen ihr Fernwärmenetz Richtung Nordwesten aus, um etwa das Zeuna-Stärker-Areal anbinden zu können. Ab Ende Februar wird auch die Zugspitzstraße zwischen Wank- und Eibseestraße bis Juni gesperrt. Auch hier laufen Fernwärmearbeiten. (skro)