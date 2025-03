Augsburg baut das Radwegenetz weiter aus

Fahrradstadt Augsburg: Die Stadtregierung gibt den verkehrspolitischen Kurs vor, das Radfahren im Stadtgebiet zu stärken und das Radwegenetz attraktiver zu gestalten. Es ist ein Prozess, der sich über bereits über mehrere Jahre hingezogen hat. Was tut sich im Jahr 2025? Das städtische Mobilitätsamt erläutert, welche Projekte neu angepackt werden. Es zeigt sich, dass die finanziellen Mittel beschränkt sind. Große Würfe stehen nicht an.

Baureferent Steffen Kercher sagt auf Anfrage: „Für das Jahr 2025 ist die Umsetzung mehrerer Maßnahmen in Vorbereitung, für die bereits im vergangenen Jahr Zuwendungen für Bundes- und Landesmittel beantragt wurden.“ Dazu zählen nach seinen Worten folgende Projekte: Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für den Radverkehr entlang der Ost-West-Achse (Grottenau bis Jakoberstraße), eine verbesserte Radverkehrsführung in der Hirblinger Straße und eine verbesserte Radverkehrsführung in der Landsberger Straße im Bereich der Bushaltestellen „Hotel Gregor“ in Haunstetten. Gedacht ist zudem an eine überdachte Fahrradabstellanlage in der Hochfeldstraße am Haltepunkt Haunstetterstraße. „Beantragt wurde aktuell zudem eine Zuwendung für den Ausbau der Geh- und Radweg-Verbindung zwischen Schönbachstraße und der Mindelheimer Straße in Oberhausen“, so Kercher.

Beim Mobilitätsamt wird darauf verwiesen, dass weitere Verbesserungen für Radler auf vielen Ebenen passieren. Unter anderem geht es um Straßenbauarbeiten an Ampeln. Im Stadtgebiet gibt es mehrere Orte, an denen Haltelinien von Autos vor Ampeln zurückverlegt sind. Zugleich können Haltelinien für Radler.

Zur Höhe möglicher Investitionen hält sich die Stadt zurück. Dafür gebe es Gründe, sagt Referent Kercher: „Da derzeit lange Wartezeiten bei der Bundesförderung bestehen, können zum derzeitigen Zeitpunkt die Ausgaben noch nicht beziffert werden.“ Zudem könne die Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen erst nach Erhalt der zugehörigen Förderzusagen beginnen.

In der August-Wessels-Straße kommt eine Fahrradstraße

Die Idee, im Stadtgebiet mehr Fahrradstraßen auszuweisen, wird weiterverfolgt. Im Jahr 2024 wurde eine neue Fahrradstraße in der August-Wessels-Straße in Oberhausen zwischen Gubener Straße und Hirblinger Straße beschlossen. Für die Maßnahme wurde laut Kercher eine Bundesförderung beantragt: „Je nach Bearbeitungsdauer beim Fördergeber erfolgt die Umsetzung in den Jahren 2025 oder 2026.“ Die Straßenverkehrsordnung (StVO) erlaubt in Fahrradstraßen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde. Falls Pkw und/oder Motorräder zulässig sind, dürfen sie den Radverkehr weder behindern noch gefährden. Sie dürfen also nicht drängeln, wenn Radler nebeneinander fahren – was hier ausdrücklich erlaubt ist.

Kercher ist ein Freund der Fahrradstraßen: „Wir stehen ihnen positiv gegenüber.“ Denn an geeigneten Stellen könne dem Radverkehr mehr Platz eingeräumt werden, ohne dass der Straßenraum für andere Verkehrsteilnehmer maßgeblich eingeschränkt werde. Kercher: „Besonders in der Konrad-Adenauer-Allee kann man sehen, wie mit der Fahrradstraße der Rad- und Autoverkehr gut nebeneinander funktionieren kann.“ Weitere Fahrradstraßen sind im Laubenweg, im Dr.-Ziegenspeck-Weg westlich vom Botanischer Garten, in der Professor-Steinbacher-Straße, in der Frischstraße. in der Gollwitzer Straße, in der Färberstraße, in der Treustraße, in der Postillionstraße und in der Schießstättenstraße.

Icon Vergrößern Eine Fahrradstraße wird in der August-Wessels-Straße zwischen Gubener Straße und Hirblinger Straße geschaffen. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Eine Fahrradstraße wird in der August-Wessels-Straße zwischen Gubener Straße und Hirblinger Straße geschaffen. Foto: Peter Fastl

Politisch steht der Stadtrat hinter der Fahrradstadt. Zur Erinnerung: Ein einstimmiger Beschluss des Stadtrats im November 2012 gibt das Ziel vor: Augsburg wird Fahrradstadt. Radfahren soll Spaß machen und sicher sein; mehr Menschen sollen das Rad als Verkehrsmittel wählen. Viele, kleine Schritte habe es gegeben, heißt es in einer Zwischenbilanz. Eine Vielzahl von Radwegen sei bereits optimiert worden oder werde neu gebaut. Ein Verleihsystem für Räder im Stadtgebiet (Stadtwerke Augsburg) wurde zudem eingerichtet.

So steht es um die Fahrradstadt Augsburg

Das vor rund zehn Jahren angepeilte Ziel, den Radverkehrsanteil auf 25 Prozent zu erhöhen (Projekt “Fahrradstadt 2020“) ist weiterhin nicht erreicht. Der Anteil liegt aktuell bei 22 Prozent (2018 waren es 19 Prozent). Man sehe eine verstärkte Nutzung des Rads bei allen Verkehrszwecken, von Arbeit, über Einkauf bis zur Freizeit, heißt es in einer Studie, die jetzt vorgestellt wurde. Gestiegen sei die Verfügbarkeit von E-Fahrrädern in Haushalten. Inzwischen liegt sie bei rund 16 Prozent, 2018 waren es noch sechs Prozent.