Augsburg

Bauunternehmer muss laut Urteilen Hunderttausende Euro an Kunden zahlen

Mieter des Gebäudes in der Haunstetter Straße 21 in Augsburg waren in Sorge, im Winter im Kalten zu sitzen. Nun gibt es eine Zwischenlösung.

Plus Bei Projekten eines Geschäftsmannes im Raum Augsburg gab es viele Probleme. Nun verdonnert das Landgericht ihn zu hohen Zahlungen – und ihm droht weiterer juristischer Ärger.

Von Jan Kandzora

Der Unternehmer aus dem Raum Augsburg hat in den vergangenen Jahren viele Projekte angefasst. Immobilien gekauft, sie vermietet, über Firmen hat er als Bauträger neue Wohnungen errichten wollen, etwa in Mering und Klosterlechfeld. Oft allerdings tauchten Probleme auf, es ging um Mängel am Bau, um Verzögerungen. In Augsburg kam ein Streit mit den Stadtwerken ( SWA) hinzu, zeitweise drohte Mietern in der Haunstetter Straße ein kalter Winter. Nun muss der Mann laut mehreren Gerichtsurteilen viel Geld an frühere Kunden zahlen – und könnte auch strafrechtlich belangt werden.

Wie berichtet, drehte sich der Konflikt um das Gebäude in der Haunstetter Straße, in der Nähe des Roten Tores, um eine ungewöhnliche Konstellation. Zwar hatten die Mieter der Anlage die Heizkosten eigenen Angaben zufolge zuverlässig überwiesen, die Vermieterfirma, deren Geschäftsführer der Unternehmer ist, diese Summen aber offenbar nicht oder zumindest nicht in vollem Umfang an die Stadtwerke Augsburg weitergegeben. In der Folge kündigten die SWA dem Vermieter zum 30. September den Fernwärmevertrag, da es "hohe offene Forderungen" gebe und dieser "getroffene Vereinbarungen" nicht eingehalten habe. Um die Mieter nicht im Kalten sitzen zu lassen, wurde die Immobilie von den Stadtwerken in einer Zwischenlösung über den Winter zunächst weiter beheizt; zugleich kündigten die SWA gegenüber unserer Redaktion an, rechtliche Schritte gegen die Vermieterfirma K&K Neues Wohnen prüfen zu wollen. Auf Anfrage sagt deren Geschäftsführer, er habe die meisten Wohnungen des Gebäudes inzwischen verkauft und die Forderungen der Stadtwerke beglichen.

