Bauwerke in Augsburg dienen international als Vorbild

Ein stadthistorischer Spaziergang: Die Wasserwerke am Roten Tor und am Hochablass symbolisieren jeweils zu ihrer Zeit ein Stück europäischer Technikgeschichte.

Man kann die beiden Bauwerke im Verlaufe eines vom Roten Tor ausgehenden und den Siebentischwald durchquerenden gemütlichen gut einstündigen Spaziergangs inspizieren: Den Anfang machen – gleichsam im Schatten des Roten Tors – die dortigen Wassertürme. Am Lech erwartet die Spaziergänger das Hochablass-Wasserwerk. Diese zwei historischen Wasserschlösser trennen drei Kilometer. Aber sie haben eine Gemeinsamkeit: Sie waren im Mittelalter beziehungsweise in der Zeit der Industrialisierung europaweit erste Sahne.

Und ein weiteres Attribut zeichnet sie aus: Es ist deren Kollegialität. Ohne Murren gab nach über 460 Dienstjahren das Rote-Tor-Werk den nassen Stab 1879 an das neue Haus am Lech weiter. Letzteres wurde bald wegen seiner spätklassizistischen Architektur und seiner technischen Leistungsfähigkeit als „Tempel der Technik“ qualifiziert.Dies auch wegen der farbenreichen Wandmalereien und des Terrazzobodens.

Es wurde fast 130 Jahre lang Trinkwasser gefördert

Seine maschinelle Ausstattung galt als Sensation und erregte Aufsehen in der europäischen Fachwelt. Bis 2006 – fast 130 Jahre lang – wurde dort Trinkwasser gefördert und in die Stadt transportiert, ehe neue Brunnentechnologien und gesetzliche Vorgaben sein Ende einläuteten. Es entstand dann neben dem Wasserwerk etwas Neues: aber nur mehr eine Wasserübergangsstelle. Der notwendige Leitungsdruck wird jetzt bereits in den externen Filterbrunnen durch moderne Pumpen erzielt. Doch ganz wurde das gute Wasserschloss nicht in Pension geschickt. Seine Turbinen erzeugen jetzt Strom für immerhin 2300 Personen. Und es erhielt eine schöne Nebenbeschäftigung. Es wurde nämlich zum respektables Technikmuseum befördert.

Die Wasserwerksanlage am Roten Tor – ein mittelalterliches Ensemble aus drei Wassertürmen, den Brunnenmeisterhäusern und dem idyllischen Brunnenmeisterhof bestehend – kann sich mit seinem Nachfolger jederzeit messen. Seine kunstvoll justierte Hebetechnik – übrigens die älteste bestehende Konstruktion Deutschlands und wohl auch ganz Mitteleuropas – wurde im 16. Jahrhundert von Caspar Walter, dem bedeutendsten Brunnenmeister der Stadt, maßgeblich ersonnen. Die Technik ist in vielen anderen europäischen Städten – etwa in Brüssel, Wien, Stuttgart und München – eingesetzt. In Augsburg wurde am Roten Tor und am Hochablass ein Stück europäischer Wasserwerk-Technikgeschichte geschrieben.

Info: Der Weg vom Roten Tor zum Hochablass ist durchgehend beschildert („Hochablass“). Zurück kann man den östlichen Lechuferweg zur Afrabrücke (Haltestelle Tram Nr. 6) benützen. Das Wasserwerk am Roten Tor ist auf Anfrage bei der Regio Augsburg Tourismus GmbH (Tel. 0821/50 20 70) kostenlos zugänglich. Der Brunnenmeisterhof ist zu den Öffnungszeiten des Schwäbischen Handwerker-Museums (Tel. 0821/32 59 12 70) frei zu besichtigen. Die Stadtwerke Augsburg bieten kostenlose Führungen durch das Hochablass-Wasserwerk an. Anmeldung notwendig: Tel. 0821/65 00 86 01.. Einkehr: Gaststätte „Seelounge am Kuhsee“, Tel. 0821/61 013 und Waldgaststätte „Parkhäusl“, Tel. 0821/56 76 464. Lesen: Häußler, Augsburgs historisches Wasserwerk, Augsburg 2010 und Kluger, Augsburgs historische Wasserwirtschaft, Augsburg 2015