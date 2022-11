Bauzäune sind weg: Freier Blick auf das Gignoux-Haus in der Altstadt

Die Sanierungsarbeiten am Gignoux-Haus in Augsburg laufen seit vier Jahren. Jetzt ist ein Meilenstein geschafft.

Immer wieder haben Passantinnen und Passanten in der Augsburger Altstadt versucht, einen Blick hinter die Bauzäune vor der Alten Komödie zu werfen. Jetzt sind sie abgebaut.

Das historische Gignoux-Haus, in dem bis 2010 die Komödie des Theaters untergebracht war, ist ein Hingucker. Jetzt, im neuen Gewand, umso mehr. Zumindest die Fassade des prächtigen Gebäudes, in dem primär viele neue Wohnungen entstehen, scheint weitgehend fertig. Sie leuchtet in gebrochenem Weiß, sanftem Rot, Grau und Ockergelb. Wie die Innenarbeiten vorangehen, ist indes nicht bekannt. Der Eigentümer und Bauherr aus München hielt sich in der Vergangenheit gerne bedeckt.

Seit rund vier Jahren dauern schon die Arbeiten an. Das Palais aus dem Rokoko ist über 250 Jahre alt. Das Gignoux-Haus zählt zu den hochrangigen Augsburger Denkmälern. (ina)