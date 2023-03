Bayerisch Tanzen oder Party im Kühlergebäude: Das ist am Wochenende los

Wochenende! Auch wenn der Frühling Pause macht, langweilig wird es in Augsburg nicht. Ob Kultur, Technik, Tanzen oder Karriere: Für jede und jeden ist was dabei.

Das Frühlingswetter macht Pause, statt Sonnenbrille sind Regenschirm und Regencape die Accessoires der nächsten Tage. Schlechtes Wetter ist aber kein Grund, zuhause zu bleiben. Unter dem Motto „beats, drinks & VR“ (Virtual Reality Brillen) lädt das Staatstheater am Freitag, 20 Uhr, zur Releaseparty in das interessant konstruierte Kühlergebäude im Gaswerk. Dort erleben maximal 55 Besucher die Uraufführung „Unser Leben in den Wäldern“ mit VR-Brillen. Das Team August Gin und Barkeeper vom Oh Boi sorgen für Hochprozentiges, DJ Mørtl für Musik. Weitere Infos und Tickets unter staatstheater-augsburg.de

Die schräge Inszenierung „Für geeignete Personen“ von Sophia Himmel steht am Freitag, 20.30 Uhr, zum vorletzten Mal auf dem Programm des Sensemble in der Bergmühlstraße. (Infos unter sensemble.de). Wer es lauter mag: Im Bombig in der Gubener Straße 11 entern am Freitag ab 20.30 Uhr „Dr. Will and the Wizards“ die Bühne. Ihr aktuelles Album „I want my Money Back“ wurde von der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. „Jemand frisst die Sonne auf“, heißt ein Programm im Planetarium im Naturmuseum (Ludwigstraße) am Samstag um 13.30 Uhr. Es ist geeignet für Kinder ab fünf Jahre (alle weiteren Angebote und Infos unter s-planetarium.de).

Messe "fit for Job" im Messezentrum Augsburg

Wer vorhat, demnächst ins Berufsleben einzusteigen, sollte sich die Messe „Fit for Job“ für Samstag in den Handykalender eintragen. Geöffnet ist von 9 bis 15 Uhr im Messezentrum, Firmen stellen sich vor. Darüber hinaus geben Experten Tipps für Bewerbung und für das oft entscheidende Vorstellungsgespräch. Nicht vergessen, das Arbeitsleben kann lange dauern.

Der unfassbar coole James Dean in T-Shirt, Jeans und Lederjacke dient als Titelfoto: Unter dem Motto „Coolness – Inszenierung von Mode im 20. Jahrhundert“ zeigt das tim (Staatliches Textil- und Industriemuseum) an der Provinostraße von 9 bis 18 Uhr 300 Exponate von „coolen“ Marken. Bis 18 Jahre ist die Ausstellung kostenlos (alle Infos unter timbayern.de).

Führungen im Wasserwerk beim Hochablass

Wer unter Entzugserscheinen nach dem Brecht-Festival leidet, dem kann geholfen werden. Sieglinde Hahn und J. Otto sind mit Liedern und Texten von B. B. am Samstag ab 20 Uhr in Brechts Bistro am Obstmarkt 6 zu erleben. Bei der Stadtwerken dreht sich am Sonntag alles um das immer kostbarer werdende Wasser. Zu erleben ist es im historischen Wasserwerk am Hochablass. Zwischen 12 und 17 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Führungen. (alle Infos unter sw-augsburg.de). Marmeladen, Liköre, österliche Dekoartikel, und das alles zu einem günstigen Preis. Zu haben sind diese Dinge am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr beim Osterbasar im St. Vinzenz-Hospiz in der Zirbelstraße 23. Der Erlös kommt der Hospizarbeit zugute.

Wer sich vom „wilden“ Augsburger Nachtleben wieder erholt hat, kann zum Tanzkurs „Bayerisch Tanzen“ um 15 Uhr am Sonntag ins Café Himmelgrün am Alten Schlachthof tänzeln. Es werden, verspricht Tanzmeister Magnus Kaindl, Schritt- und Figurenfolgen gezeigt, die einfach mitgetanzt werden können. Einfach hingehen, es kostet nichts, eine Anmeldung braucht man auch nicht.

Bilderbuchkino und bayerischer Tanzkurs

Zum Bilderbuchkino mit „Elsbeth, die Fische und der heilige Ulrich“ laden Autorin Anna Maria Praßler und Illustratorin Ulrike Baier am Montag, 15.30 Uhr, in die Schlossersche Buchhandlung in der Annastraße 20 ein. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird unter Telefon 0821/4867620 gebeten. Noch ein Tipp: Kino geht immer. Einige mit Oscars prämierte Streifen wie „Im Westen nichts Neues“ oder „Everything Everywhere all at Once“ laufen in Kinos der Stadt. Dagegen geht das Gögginger Frühlingsfest in die Endrunde, am Sonntag ist Schluss. Es hat unter der Woche ab 12 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet.

Diese Tipps sind eine kleine Auswahl an Möglichkeiten, das Wochenende in der Stadt zu genießen. Wir wünschen Spaß und gute Laune.