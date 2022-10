Bayernweiter Vergleich: Augsburg ist gut beim Sammeln von Müll

Unter bayerischen Großstädten sind die Pro-Kopf-Mengen an Verpackungsmüll mit am besten. Nun gibt Augsburg der Stadt München Tipps.

Augsburg zählt unter den bayerischen Großstädten zu den Spitzenreitern beim Sammeln von Verpackungsmüll pro Einwohner/Einwohnerin. Pro Kopf kamen in Augsburg im Jahr 2019 30,8 Kilo Leichtverpackungen in der Gelben Tonne zusammen (übertroffen nur von Fürth), im Jahr 2018 lag Augsburg mit 31,7 Kilo an der Spitze. Schlusslicht ist München mit gut 5,5 Tonnen, wo es (noch) keine gelbe Tonne/Sack gibt, sondern Bürger und Bürgerinnen zum Wertstoffhof müssen. Diese Zahlen nannte die Landesregierung in einer Landtagsanfrage der Grünen.

Abfallentsorgung: Augsburg gibt der Stadt München Tipps

Auf Initiative der ÖDP wird der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb demnächst in einem Hearing den Münchner Stadtratsfraktionen das Augsburger System vorstellen. Die Botschaft: Die gelbe Wertstofftonne und das Netz an Wertstoffinseln und Servicepunkten sei eine bequeme Möglichkeit, Wertstoffe zu entsorgen. ÖDP-Stadtrat Christian Pettinger sieht zwar noch Verbesserungsbedarf, etwa bei den Deckeln der Wertstoffcontainer in Wohnanlagen und bei der relativ hohen Fehlwurfquote, alles in allem könne man aber zufrieden sein. (skro)