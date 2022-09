Bedienungen auf dem Plärrer: Mit 20 Kilo Bier durch die Menge im Festzelt

Plus Bedienungen im Bierzelt und an der Bar sorgen auf dem Augsburger Plärrer dafür, dass durstige Gäste feiern können. Der Job ist hart, aber auch lukrativ. Wie man dabei nicht unter Stress gerät.

Leonie Weidmann ist keine Kraftsportlerin, sie ist eher schlank und von zierlicher Statur. Doch die zehn vollen Maßkrüge, die die Plärrer-Bedienung am Samstag durch das voll besetzte Schaller-Bierzelt trägt, wiegen 20 Kilo. Weidmann kommt dabei nicht einmal außer Puste. "Alles eine Frage der Technik", sagt sie und setzt ein spitzbübisches Lächeln auf, das wohl dazu beiträgt, dass die junge Frau bei ihren Gästen ziemlich gut ankommt. Wenn die durstigen Massen im Bierzelt für Umsatz sorgen, sind es die Bedienungen, die sie unermüdlich mit Getränken versorgen. Ein harter, aber auch ein lukrativer Job.