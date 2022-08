Bedrohung, Angriff, Lärm: Feier am Kuhsee gerät völlig außer Kontrolle

Wegen eines körperlichen Übergriffs wird die Augsburger Polizei Dienstagnacht zu einer Feier am südlichen Kuhsee gerufen. Auch danach muss sie eingreifen.

Eine Feier im südlichen Bereich des Kuhsees ist am späten Dienstagabend vollkommen außer Kontrolle geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie "in den Nachtstunden" gerufen, weil eine 22-Jährige mit einem bislang Unbekannten in Streit geraten war. Dieser soll die Frau mit einem Messer bedroht und geschubst haben. Sie fiel daraufhin über den Bordstein und verletzte sich am Knöchel. "Bei der Aufnahme durch die Polizei wurden unterschiedliche Angaben zum Tathergang gemacht", erklärt die Polizei.

Der männliche Täter, der sich nach Polizeiangaben schon vor Eintreffen der Beamten vom Ort des Geschehens entfernte, soll circa 14 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Laut Polizei hatte er "südländisches Aussehen" und lockige Haare, er soll zudem mit einem weißen Shirt, Jeans und einer Halskette bekleidet gewesen sein. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung ein.

Augsburger Polizei beendet außer Kontrolle geratene Feier am Kuhsee

Damit endete der Einsatz allerdings nicht. Im Bereich des Parkplatzes stellten die Beamten einen BMW-Fahrer "mit auffälliger Fahrweise" fest. "Der 19-Jährige fuhr rasant über den Parkplatz und ließ mehrfach den Motor aufheulen", heißt es in der Mitteilung. Da mehrere Personen im Bereich des Parkplatzes unterwegs gewesen seien, sei der Fahrer kontrolliert worden. Er habe sich dabei uneinsichtig gezeigt. Andere Personen seien zwar nicht konkret gefährdet worden, den Mann erwarte nun jedoch ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Noch in der Nacht sei ihm ein Platzverweis erteilt worden.

Neben diesen Vorkommnissen war die Feier am See nach Polizeiangaben außerdem zu laut. Die Beamten setzten ihr deshalb ein Ende. (kmax)