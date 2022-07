Augsburg

06:00 Uhr

Anwohner im Beethovenviertel fürchten Auto-Schleichverkehr wegen Radweg

Plus Für Radfahrer soll sich die Situation in der Hermanstraße nahe dem Kö verbessern. Weil aber für Autos Einschränkungen vorgesehen sind, haben Anwohner jetzt Sorgen.

Von Stefan Krog

Die Hermanstraße zwischen Königsplatz und Gögginger Brücke sorgt immer wieder für Diskussionen. Der Platz ist eng, gleichzeitig gibt es viel Verkehr. Nun gibt es Pläne der Stadt, von denen Radfahrer profitieren sollen. Auch sie stoßen aber auf Widerstand, vor allem bei Anwohnerinnen und Anwohnern im Beethovenviertel. Die Stadt will den Fahrradweg in Richtung Kö versuchsweise bis direkt an die Kaiserhofkreuzung zu führen, dafür soll dort das Rechtsabbiegen für Autos verboten werden. Anwohner fürchten in dem Wohngebiet künftig deutlich mehr Schleichverkehr durch Autos. "Es ist schon jetzt eine Katastrophe", sagt Anwohner Uve Sauer. "Wir sind zur Parkgarage für die Innenstadt geworden. Künftig werden wir auch noch der Ersatz für die Rechtsabbiegerspur am Königsplatz."

