Augsburg

vor 17 Min.

Begleiter in dunklen Stunden: Womit ein Kinderklinik-Seelsorger konfrontiert ist

Plus Toni Mader ist Seelsorger in der Kinderklinik am Augsburger Uniklinikum. Er erlebt dort Tragisches, Schönes – und junge Menschen, die selbst im Sterben Mut machen.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Ein Hauch von kreativem Chaos weht durch den hellen Bastelraum, viele Utensilien und Stifte, viel Papier und Buntes. Am Tisch in der Mitte hat ein kleines Mädchen Platz genommen, bei sich ein fahrbares Gestell mit Infusionspumpen. Es klebt konzentriert kleine rote Sterne auf blaues, reifenrund ausgeschnittenes Papier. Toni Mader setzt sich bedächtig gegenüber hin, kurzer Blickkontakt. Sie erkennt ihn, er beginnt sanft auf seiner Gitarre zu spielen. Dann, zu den Klängen eines Weihnachtslieds, widmet sich das Mädchen wieder seinem Bastel-Projekt. Manchmal geht es für Mader, Seelsorger in der Kinderklinik am Augsburger Uniklinikum, einfach nur ums Da-Sein. Oft aber auch um mehr.

Seit 15 Jahren ist Mader Seelsorger an der Kinderklinik, um mehr als 1000 Kinder und Jugendliche hat er sich nach eigenen Schätzungen in dieser Zeit gekümmert. Wobei keiner dieser Fälle dem anderen genau gleicht. Mader ist für das ganze Haus zuständig, in zwei Stationen ist er aber besonders präsent: Onkologie, also vor allem Krebs, und Intensiv. "Bei manchen bin ich schon sehr bekannt, weil die Erkrankung so lange andauert, manche sieht man nur zwei oder drei Mal", sagt Mader. Jedes Kind, jeder Jugendliche sei anders: mit Blick auf das jeweilige Krankheitsbild, aber auch den Umgang mit ihm. "Mal ist der Bedarf von Anfang an da, auch bei den Eltern, manchmal ist es eher ein vorsichtiges Herantasten, manchmal will jemand gar nicht. Da kommt es viel aufs Gespür an."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen