Augsburg

vor 30 Min.

Begrenzte Kühlplätze: Wohin mit Corona-Toten bis zur Bestattung?

Die Zahl der Corona-Toten steigt diesen Winter wieder an, auch in Augsburg. Das macht Bestattern viel Arbeit, auch weil die Kühlung der Leichen sichergestellt sein muss.

Plus In Bayern sterben derzeit wieder viele Menschen im Zuge der Pandemie. Neue Bestattungsregeln werfen nun die Frage auf, ob die Kühlkapazitäten in Augsburg ausreichen.

Von Eva Maria Knab

Name, Geschlecht, Alter - und daneben ein großer roter Warnhinweis "hochinfektiös": So sind die Särge der Toten gekennzeichnet, die an oder mit Corona verstorben sind. In der vierten Welle der Pandemie haben die Todesfälle in Bayern wieder deutlich zugenommen. Gleichzeitig gibt eine neue Verordnung in Bayern Angehörigen generell mehr Zeit, um Verstorbene zu bestatten. Die Folgen machen sich auch in Augsburg bemerkbar.

