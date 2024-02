Begrenzter Platz: Wie attraktiv ist Augsburg für neue Firmen?

Plus Die Zahl freier Gewerbegrundstücke im Augsburger Stadtgebiet ist begrenzt. Der Toni Park gilt als Vorzeigeareal, doch auch anderswo werden Projekte erfolgreich umgesetzt.

Der Platz in der Großstadt Augsburg ist begrenzt, neue Baugebiete auszuweisen, fällt deshalb schwer. Dies sieht für Gewerbegrundstücke ähnlich aus. Der Markt habe dennoch Alternativen für ansiedlungswillige Unternehmen, betont Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU). Neu zu entwickelnde Gewerbeflächen konzentrieren sich in erster Linie auf Lechhausen-Ost, den Airpark nahe dem Flughafen, den Innovationspark nahe der Universität sowie das große Areal Haunstetten-Südwest. Die Preisspanne beim Kauf eines Grundstücks ist groß. Eine allgemeingültige „Hausnummer“ lasse sich schwer nennen, sagt Hübschle. Eine Bestandsaufnahme.

Bei der Vermarktung von Flächen gibt es zahlreiche Einzelfaktoren. Dazu zählen Gebiet, Größe, Umfeld, Bodenqualität (Altlasten) und Bebaubarkeit. Dies wirkt sich auf die Preise aus. Entsprechend beginnt laut Hübschle die Spanne bei gewerblichen Grundstücken bei 110 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Wer ein attraktives Grundstück für eine private Immobilie sucht, zahlt teils mehr als 300 Euro pro Quadratmeter.