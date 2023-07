Behandlung für Hirnverletzte: Nachsorgezentrum soll erweitert werden

Die Einrichtung nimmt Menschen mit Hirnverletzungen auf. Nun sollen 18 weitere Wohnplätze geschaffen werden, auch ein ganz neues Angebot wird geschaffen.

Das Nachsorgezentrum Augsburg (NZA) ist in Deutschland nahezu einzigartig, eine vergleichbare Einrichtung gibt es nur noch im oberbayerischen Bad Tölz. Im Haus am Rande des Augsburger Siebentischwaldes werden Menschen im erwerbsfähigen Alter aufgenommen, die durch einen Unfall oder eine Erkrankung eine Hirnverletzung erlitten haben. Nun soll das NZA erweitert werden. Geplant ist, auf der Fläche der ehemaligen Gaststätte „Paradiesgarten“, die sich genau gegenüber dem Nachsorgezentrum befindet, zusätzliche 18 Wohnplätze für hirnverletzte Menschen zu schaffen, die unterschiedlichen Gruppen zur Verfügung stehen sollen.

Menschen, die hier aufgenommen werden, haben eines gemeinsam: Ihr Leben ist durch eine Hirnverletzung mehr oder weniger stark beeinträchtigt. Dies kann durch einen Schlaganfall, ein Schädel-Hirn-Trauma oder durch Sauerstoffmangel passiert sein. „Das Durchschnittsalter unsere Rehabilitanden beträgt etwa 33 Jahre“, sagt Christoph Kalchgruber. Er arbeitet seit 21 Jahren im Nachsorgezentrum und ist seit zwölf Jahren Geschäftsführer. „Wir sind etwas sehr Spezielles. Und in dem, was wir machen, sind wir sehr erfolgreich.“ Bei mehr als 90 Prozent der Rehabilitanden, die im NZA begleitet und therapiert werden, gelinge es, ihnen wieder ein weitgehend eigenständiges Leben bei der Familie oder in der eigenen Wohnung sowie eine berufliche Tätigkeit am ersten oder zweiten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. „Woanders würden sie durchs Raster fallen. Dort heißt es nach der Rehaklinik oftmals: entweder ins Pflegeheim oder in eine Behinderteneinrichtung“, so Kalchgruber.

Unternehmer Max Schuster gründete einst das Nachsorgezentrum

Das NZA wurde 1997 auf dem Gelände der ehemaligen Urologischen Klinik an der Frischstraße (den Augsburgern besser bekannt unter dem Begriff „Frischklinik“) als nachklinische stationäre Neurorehabilitation eröffnet. Gegründet hat es der Neusässer Unternehmer Max Schuster, der 1989 auch das Therapiezentrum Burgau ins Leben gerufen hat. 2015 wurde der Erweiterungsbau des NZA mit drei ambulanten Praxen (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie), sechs Appartements und 20 Wohnplätzen bezogen. Heute sind die Bezirkskliniken Schwaben Alleingesellschafter sowohl des Therapiezentrums als auch dieser Einrichtung. Sie verfügt über insgesamt 30 Reha-Plätze, 26 Dauerwohnplätze sowie sechs Appartements zur Miete. Fünf Rehabilitanden sind derzeit im ambulant betreuten Wohnen. Hinzu kommen 140 ambulante Patientinnen und Patienten, die vom NZA dauerhaft betreut werden. 114 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier.

Gründer Max Schuster hat das NZA stets als Erfolgsmodell bezeichnet. Längst habe sich gezeigt, wie recht er damit gehabt habe, vor 26 Jahren ein neues, alltagsorientiertes Therapiekonzept zu schaffen, teilen die Bezirkskliniken mit. Inzwischen ist die Einrichtung räumlich allerdings zu klein geworden.

Das Nachsorgezentrum Augsburg soll erweitert werden. Foto: Silvio Wyszengrad

Deshalb soll das Nachsorgezentrum erweitert werden. Eine entsprechende Bauvoranfrage wurde bei der Stadt bereits im Februar 2022 gestellt. „Wir warten noch auf Rückmeldung vom Bauordnungsamt“, so Kalchgruber. Die zusätzlichen Plätze hat der Bezirk Schwaben schon vor längerer Zeit genehmigt.

Geplant ist, auf der Fläche der ehemaligen Gaststätte „Paradiesgarten“, die sich genau gegenüber dem Nachsorgezentrum befindet, zusätzliche 18 Wohnplätze für hirnverletzte Menschen zu schaffen. Laut Geschäftsführer sollen diese in drei Sechser-Wohngruppen unterteilt werden: Zwei davon sind Dauerwohnen, eine ist eine Trainingsgruppe, in der die Bewohner maximal zwei Jahre ihre weitgehende Selbstständigkeit üben können. Völlig neu wird dann die Tagesstätte für hirnverletzte Menschen sein – „ein bundesweites Pilotprojekt“, so Kalchgruber. Dabei handelt es sich um ein niederschwelliges Angebot für Betroffene aus Augsburg und Umgebung, die zu Hause leben. Sie sollen hier den Tag verbringen können, damit ihre Angehörige zu Hause mal durchatmen und eine Auszeit nehmen können. Dritter Bestandteil des Neubaus soll die Ambulanz werden, die erweitert wird: Für alle drei Therapiebereiche sollen neue Räume geschaffen werden, kündigt der Geschäftsführer an.

Das NZA rechnet derzeit mit einer Gesamtinvestition von neun Millionen Euro. „Wir können sofort loslegen, sobald uns die Stadt für den Bau grünes Licht gibt und die benötigten Fördergelder genehmigt sind. Unsere Hoffnung ist, bis 2026 fertig zu sein“, sagt Kalchgruber. (AZ)