Behinderungen im Nahverkehr wegen Warnstreiks

Die Stadtwerke kündigen an, dass es am Donnerstag, 13. März, aufgrund von Versammlungen zu Behinderungen im Verkehr und bei Bus- und Straßenbahnlinien kommt. Ab 9.30 Uhr sind voraussichtlich die Buslinien 22 und 35 betroffen. Je nach Teilnehmerzahl kann es zu Behinderungen und kurzzeitigen Linienabbrüchen im Bereich City-Galerie kommen. Ab voraussichtlich 10 Uhr können die Linien 22 und 32 nicht über die Maximilianstraße fahren und werden umgeleitet. Zwischen 10 und voraussichtlich 13 Uhr können die Straßenbahnlinien 1 und 2 nicht über Moritzplatz und Rathausplatz fahren. Die Linie 2 wird zwischen Königsplatz und Wertachbrücke über die Trasse der Linie 4 (Staatstheater, Curt-Frenzel-Stadion, Plärrer) umgeleitet, die Linie 1 verkehrt zwischen Lechhausen und Pilgerhausstraße bzw. Fuggerei sowie zwischen Göggingen bis Königsplatz. Die Stadtwerke betonen, dass sie im Vorfeld und während der Versammlungen in enger Abstimmung mit der Polizei sind, um Umleitungen, Linienabbrüche und damit die Auswirkungen für Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. (ziss)

