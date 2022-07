Augsburg

Nach dem Feuer im Getreidefeld: Bei Landwirten geht die Angst um

Meterhohe Flammen schlugen bei dem Brand am Augsburger Stadtrand in die Höhe.

Plus Kurz vor der Ernte geht am Augsburger Stadtrand ein Feld in Flammen auf. Bei den Landwirten herrscht große Anspannung. Einer sagt: "Unsere Böden sind hart wie Beton."

Von Ina Marks

Als eines seiner Felder am Augsburger Stadtrand am Sonntagnachmittag in Flammen aufgeht, ist Georg R. anderweitig beschäftigt. Der Inninger Landwirt liefert gerade bei einem Handel in Großaitingen seine Rapsernte ab. Dann erhält er von seiner Tochter die Nachricht. Der 61-Jährige fährt zu dem Gerstenfeld, das zwischen Göggingen und Inningen liegt. "Schlimm", sagt er über den Anblick. "Da arbeitet man ein ganzes Jahr darauf hin, plötzlich ist alles weg." Für Landwirte ist solch ein Szenario ein Alptraum, für Georg R. wurde er bittere Realität. Momentan ist die Brandgefahr so groß wie selten. Bei den Bauern geht die Angst um - auch deshalb, weil der Boden knochentrocken ist.

