Bei der Faschingsparty der Hollaria leuchtet der Wald

Plus Die Faschingsgala der Hollaria ist für viele Besucher der Höhepunkt der närrischen Zeit. 1300 Gäste lassen sich von Shows, Partymusik und Anna-Maria Zimmermann einheizen

Wenn junge Damen akrobatisch im Kongress am Park in Richtung Hallendecke fliegen, kann das nur eines bedeuten: Die Hollaria feiert ihre alljährliche Faschingsgala. Das diesjährige Motto lautet „Das Leuchten des Waldes“. Daher dominiert die Farbe Grün die Kostüme der Showtanz-Truppe. „Ein passenderes Motto zu unserer Heimat Augsburg hätte es nicht geben können“, findet Hofmarschall Michael Wagner. Dabei spielte ein glücklicher Zufall eine Rolle: Als im Frühling vergangenen Jahres das Motto auserkoren wurde, ahnten die Veranstalter noch nicht, dass der Augsburger Stadtwald zum Waldgebiet des Jahres 2024 ernannt würde. „Es ist immer wieder cool zu sehen, wie die Hollaria sich jedes Jahr etwas Neues einfallen lässt – und das seit Jahrzehnten“, findet Nicole Schäfer, die mit ihrem Mann Thomas und Tochter Alina als Barbaren-Trio verkleidet ist.

„Es ist ein tolles Programm mit viel Abwechslung“, schwärmt Peter Raab, der sich für diesen Abend als Petrus verkleidet hat. Wie viele andere der Gäste weiß er zu schätzen, dass die Hollaria den Kongress in eine Event-Arena mit mehreren Angeboten verwandelt hat. „Es sind quasi zwei Tanzveranstaltungen in einem“, freut sich das als Matrosen kostümierte Ehepaar Manfred und Olga Gruber. Im Hauptsaal findet die eigentliche Faschingsgala statt. Hier heizt die Band Titanium den Tanzwütigen ein, während die Kinder- und Jugendgarde der Hollaria, die große Garde und die befreundete Tanzgarde Greane Krapfa aus Oberelchingen spektakuläre akrobatische Showeinlagen bieten. Währenddessen findet im kleinen Saal eine Disco-Party statt. Der aus dem Augsburger Nachtleben bekannte DJ Short legt hier Hits der Neunziger bis 2000er Jahre auf.