Bei der Intersana-Messe steht die Gesundheit im Mittelpunkt

Die Messe Intersana in Augsburg bietet verschiedene Angebote rund um körperliche und mentale Gesundheit. Es gibt Informationen, Mitmachangebote und prominenten Besuch.

Die Gesundheit wird für immer mehr Menschen zum wichtigsten Gut. Bei der Messe Intersana setzen die Macher - Augsburger Allgemeine und Messe Augsburg - daher auf ein breites Angebot an Informationen rund um Medizin, Sport, Ernährung, Naturheilkunde und Familie. Bei einer der bundesweit größten Messen ihrer Art, können Besucherinnen und Besucher noch bis 5. Mai auf dem Augsburger Messegelände (Halle 5) erfahren, was bei Rückenschmerzen helfen und wie Hula Hoop den Beckenboden stärken kann - oder was der richtige Sitz des BHs mit Gesundheit zu tun hat.

Carina Süptitz liegt am Boden auf einer langen, kugeligen Schlange und lässt sich von Sissi Goussarovc bei verschiedenen Übungen anleiten. Süptitz ist von Hamburg nach Augsburg gekommen, um sich auf der Intersana umzusehen und interessiert sich am Freitag zum Messestart vor allem für den Spinefitter. Das Gerät, das auch in Physiotherapie-Praxen zum Einsatz kommt, soll helfen, Verspannungen zu lösen und Gelenke zu mobilisieren. Danach, so das Versprechen der Anbieter, fühle man sich freier und beweglicher. Tatsächlich kann Carina Süptitz den Effekt nach Abschluss der Übungen spüren: "Ich fühle mich irgendwie auch länger." Sie wolle den Tag über aber noch abwarten, ob das Gerät auch einen nachhaltigen Effekt erzielt. Bis dahin schaue sie sich weiter um - und kommt dabei am Stand von Elli Haschke vorbei.

Hula Hoop für starken Beckenboden: Influencerin Elli Hoop bei der Intersana

Haschke hat sich als Influencerin bei Instagram als Elli Hoop einen Namen gemacht. Rund 280.000 Follower verfolgen ihre Übungen mit dem Hula-Hoop-Reifen und halten sich auf diesem Weg fit. Dabei war Elli Haschke früher alles andere als sportlich. "Ich brauchte nach meiner dritten Schwangerschaft etwas, was meinen Beckenboden stärkt. Und weil ich überhaupt kein Sportfan war, habe ich überlegt, was ich sonst machen könnte", erzählt sie. Sie kam auf Hula Hoop. "Erst haben Freundinnen aus dem Dorf mitgemacht und dann habe ich auf Instagram erste Videos eingestellt." Mit Erfolg. Tausende Fans setzen mittlerweile auf die Trendsportart, die den Beckenboden stärkt, in Rückbildungskursen eingesetzt wird und jederzeit zu Hause gemacht werden kann. Bei der Intersana können Besucherinnen die bunten, großen Reifen direkt ausprobieren und fleißig "mithullern".

Einem ganz anderen Thema widmet sich wenige Stände weiter Susanne Kölbl. "Neun von zehn Frauen tragen die falsche BH-Größe", sagt sie. Bei manchen führe das zu einem körperlichen Unwohlsein. Gerade bei Damen mit einer größeren Oberweite könne der falsch sitzende BH die Wirbelsäule nicht ausreichend stützen. Das könne zu Rückenproblemen führen. Deshalb will Kölbl vor allem mit Beratung aber auch der passenden Unterwäsche gegensteuern.

TV-Koch Henze kocht auf der Gesundheitsmesse Intersana in Augsburg

Neben speziellen Produkten gibt es bei der Intersana aber noch mehr zu entdecken. Bei den Maltesern dreht sich alles um das Thema Leben im Alter. Besucher können beispielsweise einen Demenzparcours absolvieren oder sich über den Hausnotruf informieren. In der Showküche geht es um gesunde Ernährung, hier wird auch TV-Koch Christian Henze an den Platten stehen (Samstag, 13 Uhr). Darüber hinaus gibt es verschiedene Workshops und Mitmachangebote für Groß und Klein - das reicht vom Yoga bis zum Kindersportparcours oder dem Torwandschießen. "Bei der Intersana geht es um Austausch, Inspiration und das aktive Mitmachen", so Messe-Chef Lorenz Rau.

Die Messe ist Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag bis 17 Uhr geöffnet. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei, Erwachsene bezahlen zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Ein Familienticket kostet 25 Euro. Mit einem Online-Messe-Ticket ist der ÖPNV kostenlos (Buslinie 41 bis Messezentrum oder Straßenbahnlinie 3 bis Bukowina-Institut/PCI). Wer das Auto nutzt, kann einen der rund 3700 Parkplätze ansteuern (Parkgebühr fünf Euro; Auto Reichardt agiert als Mobilitätssponsor). Alle weiteren Informationen und Tickets unter www.intersana.de/tickets und www.messe.intersana.de