Bei der Messe "Jagen und Fischen" sollen Besucher die Natur erleben

Von 12. bis 14. Januar ist die Messe "Jagen und Fischen" in Augsburg.

Von 12. bis 14. Januar 2024 findet in Augsburg die Messe "Jagen und Fischen" statt. Sie richtet sich nicht nur an Fachpublikum, sondern an alle Naturliebhaber.

Die Messe "Jagen und Fischen" lädt von 12. bis 14. Januar auf das Augsburger Messegelände ein. Sie gilt als die führende Branchenveranstaltung für Jäger, Fischer und Naturliebhaber in Süddeutschland. Sie bietet auch für Familien ein buntes Programm rund um das Thema Natur. Im vergangenen Jahr kamen 25.000 Besucher. 2024 lautet das Motto der Messe „Natur erleben“. Besucherinnen und Besucher sollen die Schönheit der heimischen Wälder, Flüsse, Seen und Tiere kennenlernen. Dazu hat die Messe Augsburg, die Veranstalterin der "Jagen und Fischen" ist, ein umfangreiches Programm zusammengestellt. So gibt es unter anderem heimische Fische und Krebse in zahlreichen Aquarien zu entdecken, beim Themenschwerpunkt „Jagd als Kulturerbe“ werden die heimischen Wälder und Wiesen detailgetreu und anschaulich für Jung und Alt nachgebildet und die Showküchen Fisch und Wild zeigen, wie regionale Produkte verarbeitet werden können. Darüberhinaus präsentieren rund 300 internationale Aussteller aktuelle Entwicklungen und Produkte rund ums Jagen und Fischen - ergänzt um Fachvorträge. 39 Bilder Das war der Auftakt der Jagen und Fischen 2023 in Augsburg Foto: Silvio Wyszengrad Alle Informationen zum Programm sowie den Tickets gibt es unter www.jagenbundfischen.de. Noch bis 24.12. läuft eine Frühbucheraktion. (nist)

