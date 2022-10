Bei der SPD entscheidet das Los über die Landtagskandidatur

Stadtrats-Fraktionsvorsitzender Florian Freund wird im Westen ohne Gegenkandidat gewählt. Im Osten gibt es bei der Abstimmung ein Patt zwischen Anna Rasehorn und Ibrahim Yarasir.

Die SPD hat am Freitagabend ihre Direktkandidaten für die Landtagswahl aufgestellt. Florian Freund, der Vorsitzende der Sozialfraktion (SPD und Linke) im Stadtrat, machte im Augsburger Westen ohne Gegenkandidaten das Rennen, im Stimmkreis Augsburg-Ost setzte sich Anna Rasehorn gegen Ibrahim Yarasir durch - allerdings nicht per Abstimmung, sondern per Losentscheid. Nachdem zwei Wahlgänge kein Ergebnis gebracht hatten, entschied der Zufall.

Fraktionsvorsitzender Florian Freund ist Direktkandidat für die Landtagswahl im Augsburger Westen. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Bei der SPD steht ein Generationenwechsel an, nachdem der langjährige Abgeordnete Harald Güller im Augsburger Westen im Sommer überraschend seinen Rückzug aus der Politik bekannt gegeben hatte. Aus dem Osten gibt es aktuell keinen Augsburger SPD-Landtagsabgeordneten, nachdem Margarete Heinrich vor vier Jahren aufgrund des bayernweit schlechten Abschneidens der SPD den Einzug in den Landtag verpasst hatte. Freund ließ nach seiner Nominierung offen, was er im Fall einer Wahl in den Landtag mit dem Fraktionsvorsitz im Stadtrat machen würde. Die Wahl in einem Jahr könnte im Augsburger Stadtrat ein paar Dinge ändern: Neben Freund kandidiert auch CSU-Fraktionsvorsitzender Leo Dietz für den Landtag. Auch er hat bisher offen gelassen, ob er im Fall einer Wahl ins Landesparlament Fraktionsvorsitzender in Augsburg bleiben würde.

Rasehorn und Yarasir kommen in der Stichwahl beide auf 24 Stimmen

Freund und Rasehorn kritisierten in ihren Bewerbungsreden die CSU. Die 10h-Regelung bei Windrädern und der Verhinderungskurs bei Stromleitungen vom Norden in den Süden sorgten für Energieknappheit, so Freund. "Das gefährdet unseren Wohlstand und die Sicherheit des Produktionsstandorts." Augsburg sei mit seinen vielen Fabriken auf eine stabile Energieversorgung angewiesen. Generell bekenne man sich dazu, Produktionsstandort zu sein. Jobs in der Dienstleistung würden mitunter weder vernünftig bezahlt, noch brächten sie volkswirtschaftlich genug Effekte.

Anna Rasehorn tritt für die SPD als Direktkandidatin im Augsburger Osten an. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Im Osten kam es zu einer offenen Abstimmung, nachdem Rasehorn und Yarasir im Sommer beide erklärt hatten, anzutreten. Mitbewerberin Lara Hammer zog im Vorfeld aus persönlichen Gründen zurück. SPD-Chef Dirk Wurm hatte erklärt, ein transparentes Verfahren durchführen zu wollen. Es sei gut, wenn es eine Auswahl zwischen mehreren Kandidaten gebe. Rasehorn ging als Stadträtin und stellvertretende Parteivorsitzende zwar als formale Favoritin in die Abstimmung, eine knappe Abstimmung zeichnete sich aber ab. Am Freitag reichte es dann tatsächlich nicht für die Mehrheit. In der Stichwahl kamen Rasehorn und Yarasir, der die SPD in der Hammerschmiede führt, beide auf 24 Stimmen.

Rasehorn sagte in ihrer Bewerbungsrede, die CSU habe in Sachen Nahverkehr bisher mit leeren Ankündigungen geglänzt. Nötig sei etwa ein bayernweites 29-Euro-Ticket. Auch bei bezahlbarem Wohnen müsse sich etwas tun, etwa durch die Förderung von genossenschaftlichem und kommunalem Wohnungsbau. Yarasir hatte in seiner Bewerbungsrede als wichtiges Ziel skizziert, soziale Ungleichheiten auszugleichen. Die Spaltung werde gerade in Augsburg zu einem immer drängenderem Problem.

Diese Kandidaten haben CSU und die Grünen bislang nominiert

Neben der SPD nominierten zuletzt die CSU mit Leo Dietz und Andreas Jäckel sowie die Grünen mit Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoglu ihre Direktkandidaten. Bei den Direktmandaten darf sich die CSU traditionell gute Chancen ausrechnen. Die zwei Augsburger SPD-Kandidaten könnten, bei entsprechendem Zweitstimmenergebnis für die SPD, den Sprung in den Landtag über die Liste schaffen. Ihren Landtags-Vorwahlkampf läutet die SPD auf der Lechhauser Kirchweih am 23. Oktober ein. Dann kommt Florian von Brunn, der Landesvorsitzende und designierte Spitzenkandidat.