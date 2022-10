Bei Gründächern in Augsburg ist noch Luft nach oben

Plus Die Bepflanzung von Hausdächern hat ihre Vorteile, die Nutzung von Dachflächen ebenfalls. Doch ein Allheilmittel im klimagerechten Städtebau sind sie nicht.

Als vor etwa 25 Jahren die ersten begrünten Dächer in Augsburg Einzug hielten, waren sie noch Exoten. Inzwischen sind sie in Neubaugebieten der Standard. Wenn sie handwerklich solide installiert werden, sind sie eine haltbare Möglichkeit der Dachgestaltung. Sie können ein Baustein bei der Klimawandelanpassung und der effizienten Nutzung von Flächen sein, doch sie werden es nicht alleine ausrichten. Bäume als Stadtgrün sind in der Relation immer noch die einfachste Möglichkeit der Begrünung, allerdings ist nicht überall Platz für sie. Darum sind grüne Gebäude eine gute Ergänzung, wobei die Dinge verträglich sein müssen. Unkontrolliert wuchernder Efeu hat schon manche Fassade beschädigt, doch es gibt Möglichkeiten wie Pflanzgitter.

