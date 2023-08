Augsburg

18:00 Uhr

"Bei jedem Schuss pumpt mein Herz": Was immer mehr Menschen zur Jagd treibt

Plus Im Raum Augsburg liegt Jagd im Trend. Wer neu anfängt, erlebt die Faszination Natur – und landet in einem Spannungsfeld, zu dem auch der Tod gehört. Ein Besuch.

Von Philipp Scheuerl, Philipp Scheuerl, Max Kramer

Das Quad heult auf, Robert Krnezic rauscht durch das hüfthohe Gestrüpp der Westlichen Wälder. Und dann, nach ein paar Minuten Fahrt, plötzlich: Ruhe. Krnezic steigt an einer Lichtung ab. Die Vormittags-Sonne legt ihr sanftes Licht über das kräftig-grüne Ensemble aus Bäumen, Sträuchern und Gras. Am Rand der Schneise versteckt sich ein Jägerstand, nur ein paar Meter weiter liegt eine Fütterungsstelle. Hier also begegnen sie sich, Mensch und Tier, Jäger und Wild. "Wenn das Wildschwein nachts kommt, dann hört man ein dumpfes Klappern", sagt Krnezic, ein Funkeln in den Augen. Er habe große Ehrfurcht vor jedem Geschöpf. Es ist eine Faszination, zu der auch der Tod gehört – und die immer mehr Menschen in und um Augsburg teilen.

Jagen liegt im Trend, fast alle Werte in diesem Zusammenhang gehen nach oben. Das betrifft die bundesweite Zahl der Menschen mit Jagdschein – 2021/2022 waren es mehr als 400.000 –, aber auch die Situation in Augsburg: Im vergangenen Jahr wurden im Stadtgebiet 226 – meist zeitlich befristete – Jagdscheine ausgestellt, die Tendenz ist seit Mitte der 2000er-Jahre steigend. Auf die aktuell 540 Jäger mit Waffenbesitzkarte verteilen sich gut 3500 Waffen – und damit rund ein Drittel mehr, als noch vor acht Jahren im Umlauf waren. Auch die Augsburger Jägervereinigung berichtet von spürbar mehr Zulauf. Was steckt dahinter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

