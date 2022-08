Bei Kontrolle fällt Kokain-Päckchen auf den Boden – Paar reagiert offen

An einer A8-Raststätte bei Augsburg-Ost kontrolliert die Polizei ein Paar. Beide haben illegale Drogen bei sich – einen Hehl machen sie daraus aber nicht.

Beamte der Autobahnpolizeistation Gersthofen haben an der A8-Raststation Augsburg-Ost ein Paar erwischt, das gleich mehrere illegale Substanzen bei sich hatte – und außergewöhnlich offen damit umging. Wie es in einer Mitteilung heißt, kontrollierten die Beamten am Montag gegen 15.40 Uhr einen Renault mit Münchner Zulassung. Bereits beim Aussteigen sei dem 32-jährigen Fahrer ein "kleines Tütchen" zu Boden gefallen. "Auf Nachfrage der Kontrollbeamten gab der 32-Jährige unumwunden zu, dass es sich dabei um Kokain handelt", so die Polizei. Die Menge habe sechs Gramm nicht überschritten.

A8-Raststätte Augsburg-Ost: Polizei erwischt Pärchen mit Kokain und Joints

Auch die Beifahrerin verhielt sich sehr ehrlich. Als sie gefragt wurde, ob sie ebenfalls im Besitz von Rauschgift sei, griff sie laut Polizei in ihre Handtasche und übergab den Beamten rund sieben Gramm Marihuana. Zusätzlich befanden sich im Fahrzeug zwei Joints. Und damit nicht genug: Der 32-Jährige gab außerdem zu, in der vergangenen Nacht Cannabisprodukte geraucht zu haben, was ein Drogentest auf der Dienststelle so dann auch bestätigte.

Die Beamten unterbanden, dass das Pärchen weiterfahren konnte. Es musste sein Fahrzeug stehen lassen. "Die beiden Geständigen müssen sich nun wegen der im Raum stehenden Betäubungsmitteldelikte strafrechtlich verantworten", so die Polizei. (kmax)