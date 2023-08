Er bringt die Augsburger durch die Nacht: Eine Taxifahrt mit Herrn Buhur

Von Ina Marks - vor 47 Min.

Ramazan Buhur fährt seit über 20 Jahren in Augsburg Taxi. Er erzählt, warum er das am liebsten nachts macht – auch wenn sich vieles verändert hat.

Wenn er während der Arbeit zwischendurch "die Welt retten" möchte, so sagt es Ramazan Buhur mit einem Augenzwinkern, steuert er den Augsburger Hauptbahnhof an, setzt den Blinker und biegt auf den Vorplatz ein. Dort reiht er sich dann mit seinem beigefarbenen Mercedes und dem schwarz-gelben Leuchtschild auf dem Dach hinter die anderen Taxis ein. So auch an diesem Abend. Ein kleiner Plausch unter Kollegen, um mal eben schnell die wichtigen Dinge des Lebens zu klären, dazu ein Kaffee aus dem Pappbecher, und weiter geht es durch Augsburgs Nacht, bereit für Kundschaft. Ramazan Buhur fährt seit über 20 Jahren Taxi. Und das am liebsten nachts. Auch wenn sich die Arbeit zu diesen Uhrzeiten deutlich verändert hat, wie der 43-Jährige schildert.

Die Anfrage einer nächsten Fahrt taucht auf dem Display neben dem Lenkrad auf. Es ist gegen 22 Uhr, ein Taxi wird für das Wirtshaus Riegele nahe dem Bahnhof angefordert. Ramazan Buhur tippt mit dem Zeigefinger auf ein Häkchen, der Auftrag gehört ihm. Als er das Wirtshaus mit Biergarten ansteuert, wartet an der Straße bereits ein älterer Herr. Dieser nimmt mit einer Entschuldigung auf der Rückbank des Taxis Platz. "Ich habe es nicht weit nach Hause und eigentlich würde ich gehen, aber ich kann nicht mehr gehen", sagt der über 80-Jährige und ergänzt: "Ich trinke nie etwas, aber heute traf ich einen alten Freund und habe mich dazu hinreißen lassen." Taxifahrer Buhur freut sich für den Herrn, dass dieser einen schönen Abend hatte. Netter Small Talk, zwei Minuten später verabschiedet er seinen Fahrgast. Dann platzt es aus ihm heraus.

