Bei Sachbeschädigung: Mehr Eigentümer profitieren von Projekt "Schmierflink"

Sachbeschädigung durch Graffiti ist nicht nur ein Ärgernis, sondern wird auch, wenn Hauseigentümer die Wandschmierereien beseitigen lassen, ganz schön teuer. Die Augsburger Polizei registriert im Jahr stets mehrere hundert Fälle. Seit Juli 2023 unterstützt das städtische Förderprojekt „Schmierflink“ betroffene Privateigentümer finanziell. Nun wurde die Richtlinie des Förderprojekts erweitert.

Neben den Häusern von Privateigentümern werden ab sofort durch das Förderprojekt „Schmierflink“ auch Maßnahmen zur Beseitigung illegaler Graffiti an städtischen Gebäuden sowie an Gebäuden von Religionsgemeinschaften finanziell unterstützt. „Leider sind städtische Gebäude, Kirchen und Gebetshäuser immer wieder von illegalen Graffiti und Hassbotschaften betroffen. Hier möchten wir anpacken und reagieren mit der Erweiterung der Förderrichtlinien, um Betroffene zu unterstützen“, sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU). Die Stadt Augsburg fördere den Erhalt und die Wiederherstellung der Attraktivität des öffentlichen Raumes bestmöglich. Mit der Verzahnung der verschiedenen Präventionsmittel werde der Grundsatz des Augsburger Weges „Kunstfreiheit ja, Sachbeschädigung nein“ in die Tat umgesetzt, so Pintsch.

Maximal gibt es einen Zuschuss von 5.000 Euro pro Grundstück und Jahr

Die Förderung werde als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Anteilsfinanzierung für die ordnungsgemäße und dauerhafte Beseitigung von illegalem Graffiti und anschließende vorbeugende Maßnahmen gewährt, teilt die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Der Maximalbetrag des Zuschusses beträgt 5.000 Euro pro Grundstück und Jahr. Bei Eigenleistung werden die Materialkosten erstattet, maximal jedoch 500 Euro pro Grundstück und Jahr.

Das Förderprojekt „Schmierflink“ wurde ins Leben gerufen, um gezielt gegen unerwünschte Graffiti und Vandalismus in Augsburg vorzugehen. Die Stadt setzt damit auf nachhaltige Präventions- und Reinigungsmaßnahmen und will mit dem Projekt dazu beitragen, das Stadtbild zu verschönern und die subjektive Sicherheit zu verbessern. Über die Bewilligung der Förderung wird im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel entschieden. Schwerpunktmäßig wird bei der Vergabe die Beseitigung von Hassparolen und verfassungsfeindlichen Symbolen gefördert.